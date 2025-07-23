民歌之母兒子挺大罷免 馬世芳喊話國民：內除國賊保有小確幸

「民歌之母」陶曉清（左）的兒子馬世芳（右），發長文表達挺大罷免。（資料照）

〔記者陳慧玲／台北報導〕台灣是民主的國家，每個人都有表達理念權利。被稱為「民歌之母」陶曉清的兒子，作家馬世芳，發表長文表達挺大罷免，喊出：「投票是選擇，不投也是選擇。願我們都能做出對得起未來的自己的選擇。我是馬世芳，祝願大罷免大成功。」

馬世芳是作家，也是電台主持人，他談到：「我們這些寫字的人，不求官、不爭權、不靠政黨吃飯。我們有的只是一枝筆，和身為創作者的尊嚴。」語重心長提到：「內除國賊，是為了保有大家的小確幸。守護民主，是為了心無罣礙過太平日子。」

請繼續往下閱讀...

另外馬世芳也理性提到：「都這時候了，關於大罷免，要讓心意已決的人改變主意，是不可能的了。但若你的選區有人正發起罷免，而你覺得政治很煩，政客都很爛都在騙，懶得出去投票，倒是不妨花一點點時間，了解一下你的選區立委過去一年的表現。若你看完覺得很OK沒什麼問題，那我也覺得你可以不用去投票。」

但馬世芳不忘提醒：「你我手上的選票，就是一副一副的滅火器。投票不難，比起不投票而必須面對的後果，投票實在是太簡單的事。讓我們先解決最重大的危機，再一齊面對剩下的千頭萬緒的問題，一齊讓國家變好。」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法