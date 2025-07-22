八炯哽咽控遭槍殺威脅 淚揭中共分化內幕「我真的頂不住了」

八炯坦言自己身陷網路攻擊與人身威脅之中。（本報資料照）

〔記者邱奕欽／台北報導〕台灣大罷免倒數4天，網紅、「微光花蓮」發言人八炯今（22日）出席醫界與法律界聯合記者會，坦言自己身陷網路攻擊與人身威脅之中，甚至在美國聽聞有人要槍殺他，他罕見哽咽「我真的頂不住了！」他強調自己與「閩南狼」和解後，才驚覺彼此的衝突源於中共刻意挑撥離間，痛批這一切背後有中共勢力滲透、分化台灣社會。

八炯難掩激動情緒，過程中更罕見哽咽，他坦言自參與大罷免行動以來，便遭遇鋪天蓋地的謾罵、抹黑與恐嚇，尤其進入第三階段後更是身心俱疲，赴美國宣講更聽到要槍殺他的威脅言論，憂心的不僅是自己安危，更開始思考未來家庭與孩子將承擔的風險。八炯表示不知道如何解釋這些心境，「在大家面前就是你幹我、我幹回去，但是事實上我頂不住了，好在上個禮拜跟大家又氣氛越來越好，我又重新振作起來。」

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此外，八炯也透露，近日與昔日在罷免立場上產生衝突的「閩南狼」陳伯源達成和解，才驚覺彼此的不合源於中共刻意散播假訊息挑撥，「原來一切都是道聽途說，一切都是造謠抹黑，想要讓我們在第三階段26號前彼此開撕。」不僅如此，八炯更宣布將會對中天新聞與郭正亮提告，「我被老人罵敗類，反過來說我霸凌！」

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