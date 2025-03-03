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近藤真彥來台新綽號叫「麻吉」！開唱前入境隨俗先拜拜

近藤真彥（左）、野村義男上週一連兩天在台開唱。（重星音樂娛樂提供）近藤真彥（左）、野村義男上週一連兩天在台開唱。（重星音樂娛樂提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕日本偶像始祖近藤真彥和好友野村義男邁入60歲，上週六起，一連兩天在台開唱；演唱會不時有粉絲大喊近藤真彥的新暱稱「Matchy」（音同麻吉），粉絲解釋是「超級好朋友」的意思，讓近藤真彥聽了很開心，多了一個新綽號。

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早在22年前，近藤真彥來台為朋友的飾品店站台時，就曾許下承諾要來台開演唱會，他與好友野村義男特別選在兩人60歲時，來台舉行演唱會，活動前還入境隨俗，與台灣和日本的工作人員一起拜拜，祈求演唱會順利。

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演唱會開始，近藤身穿白色西裝從左側高台往下走，開場就帶來電影《Highteen Boogie》同名主題曲，兩人在台上與歌迷近距離互動，氣氛超嗨。

四分衛主唱陳如山開心到場觀看演唱會。（重星音樂娛樂提供）四分衛主唱陳如山開心到場觀看演唱會。（重星音樂娛樂提供）

台灣是近藤真彥和野村義男巡演的最終站，兩人決定調整歌單，不同於日本以抒情歌為主，台灣版以經典快歌登場；演唱會加上安可曲，包括台灣歌迷熟悉的《夕陽之歌》、《悠然銀光中》等共23首歌，誠意滿滿。

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