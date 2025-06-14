堅持不引退！90歲AV女優回憶出道 拒絕3年導演一句話讓她下海

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕現年90歲的小笠原祐子是「日本最高齡AV女優」，從81歲下海至今仍堅持不引退，日前她接受專訪，罕見揭露踏入暗黑界的原因。

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據日媒《日刊SPA》報導，小笠原祐子談到已經離世的丈夫，表示對方是為運動健將，不僅聰明，做菜也拿手，在她23歲時透過朋友介紹認識老公，不到3個月就閃婚，婚後在丈夫的期望下，成為專職家庭主婦。她回憶起過往，坦言直到現在都覺得丈夫是她心中最好的男人，「我丈夫是那種無論何時都把我放在第一位的人，平日他一定會在傍晚六點半前下班回家吃飯，而且每天都會擁抱我。」

小笠原祐子的丈夫59歲罹患胰臟癌病逝，在丈夫住院前，一直維持著夫妻生活，結婚36年以來，她幾乎沒有體驗過外面的世界，就連丈夫住院時，日常照料也是她一手負責，「雖然大家說他那麼年輕就去世很可惜，但我們的婚姻我覺得無悔」。

小笠原祐子為日本最高齡AV女優。（翻攝自X）

成為寡婦之後的小笠原柚子，過去的壓抑一下子解放，開始瘋狂出去玩樂，並把丈夫留下的遺產全都花光，在她61歲時開酒吧當媽媽桑，做了8年後因為腳傷無法再穿高跟鞋才收掉，之後便幫兒子工作，經營了大約5年的居酒屋。

提及當AV女優的契機，小笠原祐子表示，當時有位在AV片場擔任化妝師的朋友，邀約她出道當AV女優，拒絕了3年多才終於答應。回想起第一次到拍攝現場，她看見一位老爺爺躺在被窩裡，身旁一位40多歲的女優在照顧他，現場有5、6位工作人員認真拍攝，「我一看到這場景馬上就逃離現場，當下還無意間脫口『要是對象是年輕人就好了』」，沒想到10天後，就接到片商打電話來說：「幫妳找好年輕男優了，來拍吧！」

第一次拍片的情景，小笠原祐子直至今日都記憶猶新，「那畢竟是我人生第二個男人，當然記得，我驚訝的是，時隔大約24年，我竟然又和男性一起泡澡，當時以為自己再也不會有這種事，但在泡澡的時候，我的手就不自覺碰到對方的下體，因為我以前就習慣對丈夫這麼做，身體自然會記得。」被問到是否有引退的想法，她則堅定表示「我不打算退休，我會繼續當『現役最高齡AV女優』」。

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