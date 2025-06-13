日本新人AV女優有來頭 F級胸圍當過偶像還是學霸

「御宅族美少女」的山田鈴奈出道當AV女優，主打F罩杯。（翻攝自X）

葉姵妤／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕日本又有新人AV女優登場，被稱為「御宅族美少女」的山田鈴奈，不但擁有F罩杯超級胸圍，而且她長相清純甜美，實際上她也真的當過偶像，在學校的時候更是成績優秀的「學霸」級人物。近期IdeaPocket（アイポケ、IP社）強打這位新人女優，因為她頭腦聰明，在片中的表現也令人感到格外驚喜。

曾經是偶像明星的山田鈴奈，最大的武器就是甜美的笑容。（翻攝自X）

相關新聞：「用下半身打拚」 日本體操排名第8選手轉行拍AV

不少老司機看了山田鈴奈的AV之後，認為她就是「王道美少女」，臉蛋長得漂亮不說，身材也是老司機最愛的豪乳，加上她本身給人的清純感，即使已經不當偶像明星了，只要微微一笑，甜美的感覺還是充滿偶像氣質。

山田鈴奈其實是個宅女，喜歡宅在家不出門。（翻攝自X）

事實上，山田鈴奈是個宅女，因為不愛出門，所以她的肌膚非常柔嫩白皙，加上F罩杯真的是一個很令男性充滿幻想的尺寸，片商超級看好她，認為絕對是個無懈可擊的新人，更將她排在官網最前面的位置。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法