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娛樂 電視

館長鬼轉頌中！吳宗憲感念狠嗆「台灣是我永遠的家」

〔記者邱奕欽／台北報導〕「館長」陳之漢最初以 「反共」形象闖出名號，近年來立場大幅鬼轉，多次讚頌中國政權，日前搭機前往上海展開「和平大使」之旅，過程中更是激讚當地的各種設施，卻不忘數落自己的家鄉台灣。對此，宿敵吳宗憲不僅不理解開酸，甚至公開直喊「台灣是我永遠的家，我已經夠感恩了，我一生都會在這裡陪伴我的家人。」

吳宗憲（左）對館長上海行給予反饋。（組合照，記者胡舜翔攝、翻攝自YouTube）吳宗憲（左）對館長上海行給予反饋。（組合照，記者胡舜翔攝、翻攝自YouTube）

館長自稱「和平大使」赴中國上海旅遊，同時開直播讓大家一窺他6天5夜的行程，期間不斷稱讚上海的各種設施，掀起熱議。宿敵吳宗憲聽聞館長直播3天斗內賺70萬，開酸：「我永遠都在這裡好不好？子不嫌母醜，狗不嫌家貧，台灣是我永遠的家，我已經夠感恩了，我一生都會在這裡陪伴我的家人。」

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除了大讚上海機場廁所，針對館長讚揚機器人送餐、馬路很平，連街上的垃圾桶都直呼很特別，吳宗憲對此嗤之以鼻表示：「就劉姥姥逛大觀園，以你（館長）看過為標準喔？我們都在中國工作30幾年了，我還是一樣回來在這裡。」他最後更強調：「我還是在我台灣的家，我從台灣來就回台灣去啊，不卑不亢。」

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