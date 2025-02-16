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娛樂 日韓

近藤真彥自誇看女人眼光好！難翻臉50年老友：我們不撞菜

〔記者廖俐惠／台北-東京連線報導〕日星近藤真彥與好友野村義男首度來台開唱，兩人一同接受訪問展現好交情，透露認識快50年都沒有吵過架，近藤真彥還突然自爆：「我們兩人喜歡的（女性）類型不一樣！」不會在異性問題上發生爭執。

近藤真彥（左）、野村義男認識多年，卻從來沒有吵架，近藤真彥笑說是因為看女人的眼光不同。（重星音樂娛樂提供）近藤真彥（左）、野村義男認識多年，卻從來沒有吵架，近藤真彥笑說是因為看女人的眼光不同。（重星音樂娛樂提供）

今年3月，60歲的近藤真彥與好友野村義男一同來台演出，兩人在2月14日東京場演出前接受台灣媒體聯訪，一開口就熱情的用中文自我介紹，近藤真彥還不忘秀「情人節快樂」的中文，有備而來，被問到是否不滿連情人節也要一起度過？他們裝作嫌棄、點點頭認同，不過野村義男強調，能與粉絲一起度過也是很棒的情人節。

近藤真彥（左）、野村義男將在3月來台演出。（重星音樂娛樂提供）近藤真彥（左）、野村義男將在3月來台演出。（重星音樂娛樂提供）

近藤真彥表示，他很開心能在日本以外的地方開演唱會，過去曾在韓國、香港演出，這次在台灣，表演內融會與東京場截然不同；野村義男過去曾為濱崎步演唱會擔任吉他手，來台演出過，對台灣的印象是東西很好吃，笑說「近藤真彥做發聲練習的時候，我可以在他旁邊吃東西」。

野村義男（左）、近藤真彥擁有快50年的交情，卻從來沒有吵過架。（重星音樂娛樂提供）野村義男（左）、近藤真彥擁有快50年的交情，卻從來沒有吵過架。（重星音樂娛樂提供）

近藤真彥則是表示，自己在演出前3小時不進食，不擔心自己會體力不支，吃太飽反而容易影響在舞台上的步調，更能呈現最好的發聲狀況，因此他帶點遺憾的說「我是喜歡吃辣的，台灣有很多辣的美食，在表演前都沒辦法享用，不過結束後我就能大吃一頓了」。

近藤真彥、野村義男從求學階段就認識，快50年都還是好朋友，他們有著不需要用言語就能懂的交情，溝通上也不會有意見不合的時候，近藤真彥表示，兩人有時候會每天見面，有時候一年都沒見到一次，笑說：「但我們50年來都沒有吵過架，可能是因為喜歡的類型不同吧！」被問到是否覺得自己的對女性的眼光比較好，兩人異口同聲回應：「我們都這麼認為。」

有「偶像始祖」稱號的近藤真彥早年風靡日本演藝圈，歌曲更被不少華語歌手翻唱，出道45年經歷大風大浪，一舉一動都成為焦點。被問到如何維持偶像魅力？近藤真彥自認已經60歲，已經沒有閃亮亮了，隨後指出：「自己的開關切換很重要，要好好工作、好好玩，還有一個就是好好睡覺。 」至於出道這麼多年最閃亮的時刻？近藤真彥回應：「就是現在！」他妙語如珠、反應很快，至今仍擁有死忠粉絲追隨，原因似乎稍能理解。

近藤真彥（左）、野村義男3月1日、2日將來台舉行「MASAHIKO&YOSHIO in 台灣 2025」演唱會。（重星音樂娛樂提供）近藤真彥（左）、野村義男3月1日、2日將來台舉行「MASAHIKO&YOSHIO in 台灣 2025」演唱會。（重星音樂娛樂提供）

最後請兩人向粉絲喊話，近藤真彥表示：「這次演唱會超級有看頭，真的是很有趣的演唱會，希望大家多多幫忙，都來看這場演唱會。」野村真彥則分享，會有在日本沒有做過的台灣專屬驚喜，「暌違已久終於要去台灣彈吉他，會把美妙樂音帶去台灣，希望大家都可以來參加這場演唱會。」

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