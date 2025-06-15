館長結束中國行 被爆事業真正毀掉開始？！

汪潔民在臉書曬出館長在中國吃小龍蝦驚呆畫面。（翻攝自汪潔民臉書）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕「館長」陳之漢10日赴中國上海展開6天5夜自由行，期間頻讚當地引來台灣網友討論，也吸引中國網友熱議。

今（15）日上午，資深媒體人、電視名嘴汪潔民在臉書發文轉貼粉專「聲量看政治」公開館長依政治立場在30天的逐日線圖，該粉專從系統角度分析：

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1.長期以來同步收看館長直播的藍白粉，開始分道揚鑣。

2.小草粉有跌（重要訊號）。

3.小粉紅與小草粉黃金交叉（應是暫時）。

4.藍白紅扣除可能的公關帳號，不知道剩下真人多少。

「聲量看政治」以此結果判斷館長在台灣也不被討好，「短期看起來好像很紅很夯，斗內很多（可能用斗內支付尾款），這一次結束，就是他事業真正毀掉的開始，應有部分小草因此覺醒。」

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汪潔民誇讚「聲量看政治」超級直接分析，他說：「就賺這一攤了，館長唷，噗，網紅夠久了，原本是藍，然後綠，接著白，現在粉紅⋯差不多了，就希望別賠上成吉思汗⋯只有資深媒體人黃光芹一個客人，很難啦！」

稍早汪潔民更二度發文表示：「館長的肌肉腦，這兩天讓終國人得到樂子了，現在中國生活難啦，有這個『傻逼』就逗逗吧！」並解釋傻逼是「終國」（指中國）用語，形容「傻傻的」的人。

而黃光芹是在上個月25日發文表示「以行動支持館長」，住在新北林口區的黃光芹接受館長道德勸說，在中午吃完大餐後向轄區內「健身俱樂部」報到，申辦會員手續，透露到館長經營俱樂部剷肉。

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