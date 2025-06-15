最後一天停播！館長「大陸尋奇」被他預告 「恐葬送多年直播經營品牌」

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅健身教練「館長」陳之漢近日展開為期6天5夜的上海直播之旅，他在中國的舉手投足瞬間吸睛，直播觀看人數衝破40萬人次，抖內金額累積高達70萬。

館長上海行最後一天停播。（翻攝自YouTube）

館長昨日在直播尾聲時，表示最後一天不開直播，為返台後做準備。他坦言此行雖然自評「滿分中的滿分」，但背後壓力也相當沉重：「返台後會很慘。」必須面對外界砲轟，甚至有人批評他，「出賣台灣尊嚴」，讓館長心中相當難受，強調臺灣永遠是他的家，「未來必將死在台灣」。

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館長大陸尋奇吃香喝辣。（翻攝自YouTube）

館長也表示，此行一方面是探索中國城市風貌，另一方面也想藉此轉移大罷免焦點，他形容過程中身體與情緒皆高度緊繃，「好幾天沒睡好，也沒訓練肌肉、沒回公司看帳」，館長此行獲得中國官媒央視大篇幅報導，指出館長在中國直播人氣驚人，引發熱議。不過，也引來資深評論者警語，有分析人士擔憂，館長此舉可能葬送多年直播經營的品牌。

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