周杰倫傳砸30億 相中緊鄰小巨蛋頂級豪宅

周杰倫（左）與江蕙同為「One Park Taipei元利信義聯勤」住戶。（資料照，杰威爾提供）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕「周董」周杰倫睽違7年去年底唱回台灣，首場嘉賓邀來封麥9年「二姐」江蕙站台，眾所皆知周杰倫和江蕙情同姊弟，連置產也是相繼出手購入位在台北市大安區「One Park Taipei元利信義聯勤」，該豪宅今年更是第5度蟬聯「全台最貴豪宅寶座」。

據了解，周董目前入住「和平大苑」位於和平東路和金山南路口，在師大正對面，鄰近古亭捷運站商圈，擁有濃厚文教氣息，周邊機能完善，住在頂樓的周董，每晚坐擁360度景觀，房仲透露，周董是在2015年以6.6億元購入，換算每坪225萬元。

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今（11）日有知情者爆料，指周董又相中台北小巨蛋對面頂級豪宅「璞永敦仰」，據悉，他一口氣砸30億元買下4層，連建商也讚嘆周董出手非常大方。更誇張的是，傳聞周董買4間房，但知情人士斬釘截鐵說，他是砸30億買「4層」，但此消息未獲證實。

去年全台10大豪宅排行榜出爐，大安區豪宅社區「One Park Taipei元利信義聯勤」以單價279.4萬／坪，連續5年蟬聯北市豪宅王；該建案2018年預售實價登錄時，曾以299萬／坪單價擊敗「小S」徐熙娣居住「仁愛帝寶」298.2萬／坪，一舉成為實價登錄資料上，單價最高的新一代豪宅王，至今仍未被突破紀錄。

而「璞永敦仰」位於台北市松山區敦化北路，實價登錄顯示單價為219萬元/坪，總價1億4928至3億930萬，坪數為86至120坪，該建案特色緊鄰捷運台北小巨蛋站、捷運南京復興站，生活機能佳。

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