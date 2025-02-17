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娛樂 最新消息

60歲近藤真彥下月首登台 嫌棄跟50年好友過情人節

近藤真彥將首度來台開唱，野村義男強調會為台粉準備驚喜。（重星音樂娛樂提供）近藤真彥將首度來台開唱，野村義男強調會為台粉準備驚喜。（重星音樂娛樂提供）

〔記者廖俐惠／台北-東京連線報導〕日星近藤真彥將於3月首度來台開唱，與吉他手野村義男一同登台，兩人在上週情人節接受訪問，表示非常開心能與台粉見面，更期待能品嘗台灣美食。

近藤真彥的夯曲早年風靡亞洲，不少華語歌手都曾改編過他的歌曲，有「偶像始祖」的稱號。如今60歲的他自認不像過去一樣閃亮，不過仍堅持努力健身，開唱前3小時絕不進食，要將最好的狀態呈現在舞台上。他笑說：「台灣有很多辣的美食，結束後我就能大快朵頤了。」

他與野村義男擁有近50年前的交情，受訪時故作嫌棄，不滿情人節也要與對方度過，不停互相吐槽。近藤真彥透露兩人有不用說話就能懂的默契，且從來沒有吵過架，打趣稱：「可能剛好我們喜歡的類型不同！」兩人也都自認看女人的眼光比對方好。

兩人將於3月1日、2日在台北花漾展演空間連辦兩天演唱會，強調會為台灣粉絲準備驚喜，絕對與東京場表演不同，希望大家都能來共襄盛舉。

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