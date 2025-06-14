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館長中國直播驚見「100萬抖內」 真相曝光全網笑了

館長赴中國6天5夜展開自稱的「和平大使之旅」。館長赴中國6天5夜展開自稱的「和平大使之旅」。

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅「館長」陳之漢近日飛往中國上海展開6天5夜的「和平之旅」，並且全程用YouTube直播，一舉一動備受關注，吸引近百萬人觀看，抖內金額更已超過新台幣60萬元。今（14）再有網友發現，館長的直播聊天室中，竟出現一筆百萬抖內金額，不過真相曝光後，立即讓眾人笑翻。

有網友抖內100萬印尼盾給館長，掀起討論。（翻攝自PTT）有網友抖內100萬印尼盾給館長，掀起討論。（翻攝自PTT）

一名網友在PTT八卦版以「有人抖內一百萬給館長！」為題發文，並附上兩張直播聊天室截圖，可見一名網友留言「支持館長，館長加油」，並且抖內金額高達100萬元。不過隨即有眼尖網友發現，該筆金額其實是以「IDR」（印尼盾）計算，所以實際換算下來僅約新台幣1800元。

相關新聞： 館長直播再被亂入！被問「中華民國」尷尬反應曝

文章曝光後，網友紛紛笑翻直呼，「數字嚇死人，幣值笑死人」、「嚇死，以為人民幣還是美金咧」、「被騙了XDD」、「100萬印尼盾啊1800台幣...確實很多」。但原PO也在文中補充，「好啦！來一個真的有近萬的。只見有粉絲抖內299.99美金（約新台幣8861.64元）」。

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