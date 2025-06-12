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娛樂 最新消息

中國跟台灣一樣自由？ 館長稱「最大差別」：不能罵習近平X你娘

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅「館長」陳之漢自居「和平大使」自10日起，展開6天5夜的上海之旅，一舉一動備受矚目，卻也惹出不少爭議，不僅在街頭被民眾詢問「你是哪國人？」當場愣住沒正面回應，還瞎扯台灣一杯奶茶要賣800元台幣。然而，外界認為中國的「言論自由」極為敏感，親自走訪的他卻覺得，中國和台灣一樣民主自由，只差不能對習近平飆罵髒字。

館長自居「和平大使」展開6天5夜的上海之旅。（資料照）館長自居「和平大使」展開6天5夜的上海之旅。（資料照）

館長11日在直播吐露心聲，認為有人刻意製造中國「不民主」、「不自由」的形象，對此，親身走訪當地的他有感而發，反問網友「以自由來說，跟台灣到底差在哪裡？我們台灣可以罵賴清德『X你娘』，你不能罵習近平『X你娘』，就這樣」，他還表示，儘管台灣可以罵總統，還是沒有效益。此言一出，再度引發網友熱議。

相關新聞：館長稱「中國沒禁翻牆」可用VPN 網友舉實例打臉

事實上，館長這趟旅程引起不少爭議，像是他在出發前聲稱，「中國根本沒有禁止翻牆」、「只是要多付一個VPN（虛擬私人網路）的費用」，讓一票網友看傻眼，並舉出實例打臉。

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