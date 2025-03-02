郎祖筠嘆氣談大S、方大同病逝 呼籲「不要事後諸葛」：對死者不尊重

郎祖筠（右）擔任「2025大稻埕戲苑第11屆青年戲曲藝術節」策展人，與主持人余凱揚（左）搭檔獻出歌仔戲處女秀。（大稻埕戲苑提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕郎祖筠今（2日）擔任「2025大稻埕戲苑第11屆青年戲曲藝術節」策展人，被問「大S」徐熙媛、方大同相繼病逝，她露出疑惑神情問：「方大同？」一旁唐美雲告知她後，長嘆了一口氣說：「對不起，我這兩天都在忙」。

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郎祖筠沉澱數秒後，嘆了一口氣，她說：「很多人覺得『人走了為大』，我覺得這是正確的。」她認為人走後，要記得他們的好、感謝他們曾經的美好，而不是事後諸葛，在那評斷很多事，「這是對死者的不尊重。」

郎郎筠說：「我們要看的是這個人留下來的成績，給過我們各種出現在生命當中可以被留戀的瞬間，記住最美好的，記住大S的眉眼彎彎、她的和煦笑容；記住方大同的歌聲，帶給我們的感動還有他的創意，我覺得這才是我們要記得的。」

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郎郎筠感嘆方大同才41歲離世，直喊：「怎麼這麼年輕！」談到大S48歲離世，她說：「真的是白髮人送黑髮人。」語氣滿是惋惜。

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