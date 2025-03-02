晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

郎祖筠嘆氣談大S、方大同病逝 呼籲「不要事後諸葛」：對死者不尊重

郎祖筠（右）擔任「2025大稻埕戲苑第11屆青年戲曲藝術節」策展人，與主持人余凱揚（左）搭檔獻出歌仔戲處女秀。（大稻埕戲苑提供）郎祖筠（右）擔任「2025大稻埕戲苑第11屆青年戲曲藝術節」策展人，與主持人余凱揚（左）搭檔獻出歌仔戲處女秀。（大稻埕戲苑提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕郎祖筠今（2日）擔任「2025大稻埕戲苑第11屆青年戲曲藝術節」策展人，被問「大S」徐熙媛、方大同相繼病逝，她露出疑惑神情問：「方大同？」一旁唐美雲告知她後，長嘆了一口氣說：「對不起，我這兩天都在忙」。

相關新聞：郎祖筠獻歌仔戲處女秀 排練一次上戰場「和鮮肉怒殺」

郎祖筠沉澱數秒後，嘆了一口氣，她說：「很多人覺得『人走了為大』，我覺得這是正確的。」她認為人走後，要記得他們的好、感謝他們曾經的美好，而不是事後諸葛，在那評斷很多事，「這是對死者的不尊重。」

郎郎筠說：「我們要看的是這個人留下來的成績，給過我們各種出現在生命當中可以被留戀的瞬間，記住最美好的，記住大S的眉眼彎彎、她的和煦笑容；記住方大同的歌聲，帶給我們的感動還有他的創意，我覺得這才是我們要記得的。」

相關新聞：方大同約會「小廣末涼子」身影曝 林辰唏不捨發文哀悼

郎郎筠感嘆方大同才41歲離世，直喊：「怎麼這麼年輕！」談到大S48歲離世，她說：「真的是白髮人送黑髮人。」語氣滿是惋惜。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中