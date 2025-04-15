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逃亡7年身心俱疲 貴婦奈奈想返台受審原因曝光

貴婦奈奈和男友黃博健因惡性倒閉被控詐騙捲款10億後逃往加拿大成為通緝犯。（翻攝自臉書）貴婦奈奈和男友黃博健因惡性倒閉被控詐騙捲款10億後逃往加拿大成為通緝犯。（翻攝自臉書）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅「貴婦奈奈」蘇陳端2018年底因男友黃博健開設醫美診所涉嫌惡性倒閉，2人被指捲走10億後人間蒸發，今（15）日傳出仍逃亡加拿大的貴婦奈奈有意返國投案，原本她逃亡7年打死不願回台受審，到底是什麼原因改變心意？

據了解，貴婦奈奈去年3月被發現落腳加拿大，當時她低調接受媒體訪問，斬釘截鐵強調沒有吸金逃亡也沒投資期貸，更無干涉黃博健診所業務，知情者說，讓她願意回台受審可能的原因之一，就是非常想念在台灣的親人，尤其父親已高齡80多歲，讓在海外生活的貴婦奈奈既憂心又想念。

相關新聞：貴婦奈奈潛逃加拿大  悲慘生活住地下室

至於2人在加拿大如何討生活？傳聞貴婦奈奈拋下昔日光鮮亮麗，在當地打零工也發過傳單，更當馬路清潔工，黃博健則開過Uber計程車，日子過得非常苦。

最新消息顯示，貴婦奈奈親筆寫信給台北地檢署檢察長與調查局長，表明願自加拿大返國投案。

 

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