方大同約會「小廣末涼子」身影曝 林辰唏不捨發文哀悼

林辰唏2008年演出方大同《小小蟲》MV。（翻攝自YouTube）

〔記者傅茗渝／台北報導〕「金曲歌王」方大同對抗病魔5年，所屬唱片公司證實已於2月21日過世享年41歲。方大同離世噩耗傳出後，無數金曲再度被傳唱，曾經與他合作過的林辰唏、徐若瑄不捨悼念。

有粉絲發文提到MV裡的林辰唏是「小廣末涼子時期」，她則轉發悼念。（翻攝自IG）

林辰唏2008年演出方大同《小小蟲》MV，兩人詮釋宅男女神的約會故事，她在社群曬出兩人同框身影，寫下「很高興認識過你，去當美麗的彩虹吧，照亮這個世界，謝謝你留下的。」有人發文提到MV裡的她是「小廣末涼子時期」，她則轉發悼念「R.I.P謝謝大同」。

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徐若瑄（右）曾與方大同一起創作《如果愛》。（組合資料照，寬宏藝術提供／記者陳奕全攝）

徐若瑄曾與方大同一起創作《如果愛》，她悲傷哀悼心中永遠的才子，並說：「感謝你的邀約，我們共創了這首詞，是音樂，讓這個美好回憶能留下來。」相約日後在天上再次合唱。

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