晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

6部春季日劇片單出爐！江口德子、阿部寬新作開播

江口德子主演的《獨活女子的守則5》。（Hami Video提供）江口德子主演的《獨活女子的守則5》。（Hami Video提供）

〔記者鍾志均／綜合報導〕2025年春季日劇片單來了！從「獨活女帝」江口德子主演的《獨活女子的守則5》、今田美櫻的《紅豆麵包》、北川景子主演日劇特別篇《花暖簾》等，共有6部話題日劇皆在Hami Video播出，保證能滿足日劇迷的期待。

江口德子去年在台獨自慶生，展現獨活精神，此次她將飛往澳洲墨爾本，展開全新旅行，帶領觀眾一同探索「世界級的咖啡與葡萄酒」的魅力，江口德子打趣說，「第五季了，老實說，我心裡有種『已經夠了吧』的想法，但能在拍攝現場再次見到熟悉的技術團隊的大叔們、導演和勤奮工作的女孩們，還是讓我感到很開心。」

「日本新生代女神」今田美櫻首度主演NHK晨間劇《紅豆麵包》，以漫畫《麵包超人》原作者、已故漫畫家柳瀨嵩及其妻子小松暢為原型，邀來「日劇女神」松嶋菜菜子、竹野內豐和二宮和也等強大陣容，讓人不追也難。

北川景子主演特別篇《花暖簾》。（Hami Video提供）北川景子主演特別篇《花暖簾》。（Hami Video提供）

北川景子主演特別篇《花暖簾》改編山崎豐子榮獲直木賞的小說，描寫北川景子在困境中重振和服店，並開設曲藝場的奮鬥歷程，並成為日本首位女性製作人，展現女性堅韌不拔的精神。

阿部寬（左）主演《新聞主播》，右為道枝駿佑。（Hami Video提供）阿部寬（左）主演《新聞主播》，右為道枝駿佑。（Hami Video提供）

阿部寬主演的《新聞主播》將於4月中開播，他飾演擁有15年資歷的資深記者進藤壯一，面對黑幕、權力和體制，絕不妥協或退讓，只為向大眾報導真相。同時，他第一次與永野芽郁與道枝駿佑合作，大讚兩人演技出色，充滿朝氣。

此外，日本奧斯卡新科影帝橫濱流星主演的大河劇《大膽狂徒～蔦重繁華如夢故事～》、人氣偶像永瀨廉主演的《和富家少爺的戀愛太難了》皆可在Hami Video觀賞。

Hami Video春季日劇片單：

獨活女子的守則5

紅豆麵包

花暖簾

新聞主播

大膽狂徒〜蔦重繁華如夢故事〜

和富家少爺的戀愛太難了

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中