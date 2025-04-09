6部春季日劇片單出爐！江口德子、阿部寬新作開播

江口德子主演的《獨活女子的守則5》。（Hami Video提供）

〔記者鍾志均／綜合報導〕2025年春季日劇片單來了！從「獨活女帝」江口德子主演的《獨活女子的守則5》、今田美櫻的《紅豆麵包》、北川景子主演日劇特別篇《花暖簾》等，共有6部話題日劇皆在Hami Video播出，保證能滿足日劇迷的期待。

江口德子去年在台獨自慶生，展現獨活精神，此次她將飛往澳洲墨爾本，展開全新旅行，帶領觀眾一同探索「世界級的咖啡與葡萄酒」的魅力，江口德子打趣說，「第五季了，老實說，我心裡有種『已經夠了吧』的想法，但能在拍攝現場再次見到熟悉的技術團隊的大叔們、導演和勤奮工作的女孩們，還是讓我感到很開心。」

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「日本新生代女神」今田美櫻首度主演NHK晨間劇《紅豆麵包》，以漫畫《麵包超人》原作者、已故漫畫家柳瀨嵩及其妻子小松暢為原型，邀來「日劇女神」松嶋菜菜子、竹野內豐和二宮和也等強大陣容，讓人不追也難。

北川景子主演特別篇《花暖簾》。（Hami Video提供）

北川景子主演特別篇《花暖簾》改編山崎豐子榮獲直木賞的小說，描寫北川景子在困境中重振和服店，並開設曲藝場的奮鬥歷程，並成為日本首位女性製作人，展現女性堅韌不拔的精神。

阿部寬（左）主演《新聞主播》，右為道枝駿佑。（Hami Video提供）

阿部寬主演的《新聞主播》將於4月中開播，他飾演擁有15年資歷的資深記者進藤壯一，面對黑幕、權力和體制，絕不妥協或退讓，只為向大眾報導真相。同時，他第一次與永野芽郁與道枝駿佑合作，大讚兩人演技出色，充滿朝氣。

此外，日本奧斯卡新科影帝橫濱流星主演的大河劇《大膽狂徒～蔦重繁華如夢故事～》、人氣偶像永瀨廉主演的《和富家少爺的戀愛太難了》皆可在Hami Video觀賞。

Hami Video春季日劇片單：

獨活女子的守則5

紅豆麵包

花暖簾

新聞主播

大膽狂徒〜蔦重繁華如夢故事〜

和富家少爺的戀愛太難了

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