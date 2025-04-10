抖音網紅「安哥」女友生前私訊曝 叫小姐、吃藥很會演

抖音網紅「安哥碎碎念」（右）在網路經營塑造自己對女友「安嫂」的深情人設。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕抖音網紅「安哥碎碎念」在網路經營愛妻深情人設，沒想到卻遭「安嫂」弟弟指控家暴導致姊姊「七孔流血」過世。安嫂其實是安哥的女友，近日安嫂暴斃，家屬指控安哥涉嫌長期家暴，懷疑死因不單純。安嫂的弟弟「Allen哥的正能量」為替姊姊發聲，今（10）爆料安哥在外叫小姐更公開安嫂生前私訊，怒罵：「他（安哥）就是一個被人包裝起來的毒蟲」。

根據Allen指控安哥得知安嫂死訊之後，還裝得很悲傷的樣子。（翻攝自臉書）

Allen憤怒發文「垃圾安，你嘴上說多愛我姊，跟我姊在一起時還外面有女人，而且還叫#相信你的女人去信貸借錢#讓被你騙的女人去背債#給你這垃圾安在外面裝闊」痛打臉安哥過去經營的深情、正面人設。Allen憤怒指控安哥背著女友偷吃叫小姐都有人告訴他了，安哥還在網路上裝得深情款款，怒飆「妳真的很會演」。

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安嫂弟弟Allen曝光姊姊生前私訊。（翻攝自臉書）

Allen曝光的私訊當中，可見安嫂的訊息寫著：「他在抖音上的人設都是假的，車跟錶什麼的全部都是他老闆的，不過是一個被人包裝起來的藥蟲！我會來找13哥幫忙，主要是因為他之前用我的名子（名字）去貸款買車，還在外面欠錢簽我名子（名字）作保人，他現在被抓進去了我還有140幾萬的債要幫他還。」

安哥曾經在影片當中承認自己跟安嫂的確有過摩擦與拉扯。（翻攝自臉書）

除此之外，Allen依舊堅持指控安哥對安嫂家暴，痛斥「我姊姊生前愛你的對話記錄真的很可笑」更進一步指控：「你騙社會大眾都是像你一樣智商嗎？我姊長期2年，被你這垃圾安打成這樣是事實，就算對話記錄是真的，我姊當然要順（順從）你這垃圾安想聽的話，不然不是又被你暴行」Allen先前就曾經Po出多張驗傷單，更對於安哥在網路上自稱多照顧安嫂、愛妻的言語，感到非常噁心。

安嫂明日舉行告別式。（翻攝自臉書）

Allen怒到極點，忍不住在文章中問「你是吃國外走私藥包吃到壞腦袋了嗎？在掩蓋家暴惡行啊！是男人就公開對我姊姊的家暴，不用在（再）演了啦，你的碰風（澎風，吹牛之意）人設崩盤了啦」。

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