晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

抖音網紅「安哥」女友生前私訊曝 叫小姐、吃藥很會演

抖音網紅「安哥碎碎念」（右）在網路經營塑造自己對女友「安嫂」的深情人設。（翻攝自臉書）抖音網紅「安哥碎碎念」（右）在網路經營塑造自己對女友「安嫂」的深情人設。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕抖音網紅「安哥碎碎念」在網路經營愛妻深情人設，沒想到卻遭「安嫂」弟弟指控家暴導致姊姊「七孔流血」過世。安嫂其實是安哥的女友，近日安嫂暴斃，家屬指控安哥涉嫌長期家暴，懷疑死因不單純。安嫂的弟弟「Allen哥的正能量」為替姊姊發聲，今（10）爆料安哥在外叫小姐更公開安嫂生前私訊，怒罵：「他（安哥）就是一個被人包裝起來的毒蟲」。

根據Allen指控安哥得知安嫂死訊之後，還裝得很悲傷的樣子。（翻攝自臉書）根據Allen指控安哥得知安嫂死訊之後，還裝得很悲傷的樣子。（翻攝自臉書）

Allen憤怒發文「垃圾安，你嘴上說多愛我姊，跟我姊在一起時還外面有女人，而且還叫#相信你的女人去信貸借錢#讓被你騙的女人去背債#給你這垃圾安在外面裝闊」痛打臉安哥過去經營的深情、正面人設。Allen憤怒指控安哥背著女友偷吃叫小姐都有人告訴他了，安哥還在網路上裝得深情款款，怒飆「妳真的很會演」。

安嫂弟弟Allen曝光姊姊生前私訊。（翻攝自臉書）安嫂弟弟Allen曝光姊姊生前私訊。（翻攝自臉書）

Allen曝光的私訊當中，可見安嫂的訊息寫著：「他在抖音上的人設都是假的，車跟錶什麼的全部都是他老闆的，不過是一個被人包裝起來的藥蟲！我會來找13哥幫忙，主要是因為他之前用我的名子（名字）去貸款買車，還在外面欠錢簽我名子（名字）作保人，他現在被抓進去了我還有140幾萬的債要幫他還。」

安哥曾經在影片當中承認自己跟安嫂的確有過摩擦與拉扯。（翻攝自臉書）安哥曾經在影片當中承認自己跟安嫂的確有過摩擦與拉扯。（翻攝自臉書）

除此之外，Allen依舊堅持指控安哥對安嫂家暴，痛斥「我姊姊生前愛你的對話記錄真的很可笑」更進一步指控：「你騙社會大眾都是像你一樣智商嗎？我姊長期2年，被你這垃圾安打成這樣是事實，就算對話記錄是真的，我姊當然要順（順從）你這垃圾安想聽的話，不然不是又被你暴行」Allen先前就曾經Po出多張驗傷單，更對於安哥在網路上自稱多照顧安嫂、愛妻的言語，感到非常噁心。

安嫂明日舉行告別式。（翻攝自臉書）安嫂明日舉行告別式。（翻攝自臉書）

Allen怒到極點，忍不住在文章中問「你是吃國外走私藥包吃到壞腦袋了嗎？在掩蓋家暴惡行啊！是男人就公開對我姊姊的家暴，不用在（再）演了啦，你的碰風（澎風，吹牛之意）人設崩盤了啦」。

☆珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。若須諮商或相關協助，可撥衛福部專線：安心專線：1925、生命線專線：1995或張老師服務專線：1980。☆

☆若您發現有兒童、少年、老人、身心障礙者遭受不當對待，或您本身有遭受家庭暴力、性侵害、性騷擾等情事，24小時全天候可以手機、市話、簡訊（聽語障人士）直撥「113」☆

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品。毒品防治諮詢專線：0800-770-885☆

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中