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李珠珢台、韓兩邊跑惹球迷不爽！ 親上火線「中文發文」回應

李珠珢加入韓國職棒LG TWINS啦啦隊，未來將在台、韓兩地應援。（翻攝自IG）李珠珢加入韓國職棒LG TWINS啦啦隊，未來將在台、韓兩地應援。（翻攝自IG）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓籍啦啦隊女神李珠珢加盟富邦啦啦隊後話題不斷，今（10）韓國職棒LG雙子隊也宣布，李珠珢將加入應援行列，對此富邦育樂強調，她仍會持續在台的應援賽事。不過，李珠珢「台、韓兩地跑」的安排卻引起部分球迷不滿，李珠珢也透過IG限時動態發聲。

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李珠珢今在IG限時動態轉發「李珠珢台灣官方粉絲團」的貼文，內容提到李珠珢未來將加入韓國職棒LG TWINS啦啦隊，持續在台韓二地應援及表演舞台發光。留言區湧入大批網友討論，儘管有不少球迷給予祝福，但也有部分人對於她未專注在台灣發展感到失望，「不拉近跟台灣的距離，有時風潮過就沒了，雖然能理解，還是有點桑心」、「看不懂，怎不在台灣好好經營事業，起跑點已經很高了，結果又跑去韓國簽啦啦隊約」。

李珠珢IG限時動態回應。（翻攝自IG）李珠珢IG限時動態回應。（翻攝自IG）

稍早，李珠珢也在IG限動用中文發文安撫球迷：「謝謝球迷們給我的愛與支持，也謝謝大家對於我想同時兼顧台灣與韓國工作的理解與包容。想要特別強調的是，兩邊的工作及應援場次都已經有妥善規劃與安排，並不會減少或影響原本的安排。希望4／25-27的悍將主場再次和大家見面。」

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