國師出手！預言本周將有「駭人死亡事件」及金融失控

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕有「國師」之稱的唐綺陽每周日會在社群平台上發佈本周星座運勢，吸引大批網友關注。昨（13）日唐綺陽在YouTube頻道、臉書上發佈最新週報（4月14日-4月20日），警示眾人將有重大事情失控，可能會有「引人注目的死亡事件」，更有「地域黑暗、金融巨款、利息利率、大錢佈局 （或損失）」等不按牌理出牌的金融事件。

唐綺陽發佈星座週報。（翻攝自YT）

唐綺陽昨日在臉書發文指出：「四月依舊不按牌理出牌，轉變不斷」，並也表示：「這是今年一定的過程」，就是這麼瘋（或這麼『風』），風象正顯著「風」的影響力，改變世界。本周水星、金星及太陽都會移動，有衝刺的現象，她更指出4件事件即將失控發展，包括「地域黑暗、金融巨款、利息利率、大錢佈局 （或損失）」，引發各種輿論。

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唐綺陽表示很多事由暗到明。（翻攝自YT）

唐綺陽特別提醒「可能會有引人注目的死亡事件發生」讓人討論，佔據多人心頭，無法擺脫。冥王星停滯到5月4日，人性的善惡、黑白、詭譎的拉扯、翻攪每個人的底層恐懼。唐綺陽鼓勵大眾：「不好受，但得面對，得行動」。

唐綺陽臉書發文提醒眾人。（翻攝自臉書）

此外，唐綺陽也指出，隨著水星進入到牡羊，火星進到獅子，某些情勢由暗轉明，或謎底揭開，發展刺激，也會有「不按牌理出牌的金融、衝動消費」的現象，提醒眾人理財之事應謹慎，繃緊神經。

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