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娛樂 最新消息

H級「前童星」下海拍AV 達人狂讚：是台灣人的菜

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本前童星望乃留衣（望乃るい）以清純童顏受到關注，卻有著H級魔鬼身材，反差魅力深受粉絲喜愛，近日傳出她將進軍暗黑界，於成人片商IdeaPocket出道。對此，AV達人一劍浣春秋大讚，應該會是咱們台灣粉絲的菜。

望乃留衣擁有可愛童顏。（翻攝自IdeaPocket）望乃留衣擁有可愛童顏。（翻攝自IdeaPocket）

一劍浣春秋於《PLAY NO.1》撰文指出，望乃留衣將於5月以「First Impression」作品出道，她是片商IdeaPocket的最重要的新人。

相關新聞：AV女優開學了！「超巨UU」放教室桌上 網暴動：羨慕同學

一劍浣春秋直言，望乃留衣應該會是台灣粉絲的菜，因為她的外貌非常可愛，是20歲到70歲的男人都喜歡的娃娃臉，她還有天然H級傲人身材，更是主打「豐滿Body」。

新作品的封面顯示望乃留衣是「元子役」。（翻攝自IdeaPocket）新作品的封面顯示望乃留衣是「元子役」。（翻攝自IdeaPocket）

值得關注的是，一劍浣春秋提到，新作品的封面顯示望乃留衣是「元子役」，也就是童星的意思，這勢必會讓老司機充滿遐想，甚至好奇其真實身分。

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