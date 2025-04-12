宥勝發「退出文」 律師李怡貞一看斷言：一定不會走

宥勝承諾未來將不再以「宥勝」名義進行任何活動，（資料照）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人宥勝在2023年因猥褻助理遭判8月徒刑、緩刑5年，並須在2年內支付國庫200萬元，形象重挫的他，日前意圖復出慘遭外界砲轟，今（12）發聲明宣布，未來不會再以「宥勝」的名義進行任何活動。對此，律師李怡貞也在臉書發文狠酸宥勝。

李怡貞以職場「離職行為」來比喻，覺得宥勝不會真的退出演藝圈。（翻攝自臉書）

李怡貞在臉書以職場「離職行為」來比喻，指出在公司裡大張旗鼓喊著要離職的人，「通常就是不會走，一定不會走，走個鬼，連七月燒金紙給他／她都不會走」，她認為真正要離開的人，會默默交接、遞出離職單，時間一到就頭也不回的走人，而離職原因可能就單純四個字「生涯規劃」，她表示這就是自己對於宥勝退出文的看法，最後狠批「造作」。貼文曝光後吸引不少網友討論，其中就有人提到「感覺就是換個名字，繼續出現在演藝圈」，她也直回「對」。

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宥勝稍早發3點聲明宣布，未來將不會再以「宥勝」的名義進行任何活動，並且將所有社群平台交由性別、心理與教育專業者接手，作為推廣性別平權與創傷修復的公益資訊中心，並低調以實際行動彌補，呼籲停止攻擊無辜的人，「我將不再為自己辯解，也不會再請求原諒，而是選擇以實際行動，長期承擔我的責任。」

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