郎祖筠獻歌仔戲處女秀 排練一次上戰場「和鮮肉怒殺」

郎祖筠（右）擔任「2025大稻埕戲苑第11屆青年戲曲藝術節」策展人，與主持人余凱揚（左）搭檔獻出歌仔戲處女秀。（大稻埕戲苑提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕郎祖筠今（2日）擔任「2025大稻埕戲苑第11屆青年戲曲藝術節」策展人，她表示相當榮幸，喊話：「這次藝術節要給大家看到不一樣的表演，除了培養青年演員，更要培養青年觀眾。」她希望觀影者可以透過表演了解到戲曲優美的文字，傳承中文文字之美。

郎祖筠為活動獻出歌仔戲處女秀，與主持人余凱揚上演怒殺戲碼，她笑說：「這次不是只有策展人、宣傳影片導演這兩個身份，同時也獻出首次歌仔戲表演。這次與主持人余凱揚一起演出《薛丁山與樊梨花》的戲碼。不過兩人時間都太緊繃了，只能在記者會前排練，一次ok。」她還說：「余凱揚從小就接受歌仔戲、布袋戲等傳統戲曲薰陶，所以他的身段、唱腔都很棒！也多虧他這個練家子的分享，讓我們今天耍花槍可以獲得滿堂彩。」

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莊謦瑋（左起）、劉增鍇、郎祖筠、王金櫻、詹素貞、唐美雲、石惠君、許栢昂、王英峻出席第十一屆青藝節記者會啟動儀式。（大稻埕戲苑提供）

記者會現場看到各演出團隊傳承及交棒的趨勢，像是吳兆南相聲劇藝社由郎祖筠帶著第三代弟子出席、唐美雲也帶著青年團來演出、王金櫻老師跟小咪老師更是直接擔任新戲《烏麻吐鬚》製作人及導演。這象徵著年輕人並不會因為傳統戲曲而排斥跟遠離，同時也符合第十一屆青藝節的主題『一身是膽 一鳴驚人』，讓更多人對於年輕演員支持及喜愛。

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