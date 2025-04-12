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邊荷律嚇到了！目睹台灣交通「人車爭道」 急脫口中文被讚爆

邊荷律指向迎面而來的車輛提醒粉絲們注意安全。（讀者提供）邊荷律指向迎面而來的車輛提醒粉絲們注意安全。（讀者提供）

〔記者邱奕欽／台北報導〕中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」韓籍成員邊荷律今（12日）現蹤比鄰中山捷運站的南西商圈為品牌活動站台，現場頓時聚集許多民眾及粉絲。中山站假日人潮絡繹不絕，道路更是車水馬龍，邊荷律見車輛熙來攘往，面露驚恐之餘更急以中文及手勢提醒，可愛又溫暖的言行再度圈粉無數。

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邊荷律今擔任品牌一日店長現蹤中山站。（記者陳奕全攝）邊荷律今擔任品牌一日店長現蹤中山站。（記者陳奕全攝）

邊荷律稍早以一日店長身份現蹤中山站為品牌站台，當獲悉有不少粉絲不惜漏夜於凌晨四時前來排隊，頓時讓她又驚又喜並連忙以中文向粉絲們致謝。本報讀者透露，邊荷律全程以甜美笑容示人，同時也敬業以中文溝通、宣傳，用招牌奶音表示「謝謝大家來看我，這次....小心！」

邊荷律嚇到了！目睹台灣交通「人車爭道」 急脫口中文被讚爆邊荷律目睹台灣交通「人車爭道」，急脫口「小心」2字中文提醒粉絲。（讀者提供）

由於中山捷運站假日人潮、車流摩肩接踵，邊荷律話音剛落隨即以動作示意粉絲往前向她靠近，以防人車爭道也確保所有人的安全，溫暖的舉動連路過的民眾也讚「好貼心喔！」有趣的是，邊荷律在活動上挑戰中文時曾一度打結，但為盡善盡美更請求現場媒體「再一次（機會）！」展現敬業的工作態度，同時更圈粉無數。

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