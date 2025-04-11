王思佳老公首發聲！ 5聲明駁斥「當司機、富二代」傳聞

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星王思佳與老公Joe結婚8年，經常在鏡頭前塑造貴婦形象，先前才因捲入假包風波，形象重挫，近日再被爆出老公根本不是富商，而是「有錢人的司機」。對此，Joe以英語發表5點聲明駁斥外界傳聞。

王思佳老公Joe（右）首度對近日風波發聲。（翻攝自臉書）

王思佳今（11日）凌晨於社群平台親自回應近日風波，「我從未口中宣稱嫁進豪門，媒體常將這樣的說法誇大不實。我嫁的是懂我、尊重我並讓我做自己的好門。」同時，她對媒體大量關注其家庭隱私提出質疑，認為這種執念過甚，「可不可以放手了？可以還給我先生他應有的隱私？」她也自責說：「我可以承受所有的批評，但我看到我先生因爲我而成為輿論焦點，我真的很難受。」

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然而，Joe也在王思佳貼文留言，提出5點聲明，第一，關於外界好奇的職業，他已簽署保密協議（NDA），無法對外說明真實職業，總之不是司機，也沒受過專業訓練；第二，自己並非媒體所述的「富二代」，父母從小就教導自己，這世界上沒有白拿的錢，一切都必須靠努力去爭取；第三，他也不是保全或保鏢，「這種誤會讓人受寵若驚」；第四，王思佳婚前就知道他是什麼人，現在一樣了解他；最後他強調，自己不是什麼特別的人，只是一個普通人，有個漂亮的老婆，愛著他的家人，並呼籲「不要看不起貧窮的人，也別一味幻想當有錢人。我們來到這個世界時一無所有，離開時也帶不走什麼。只要做個好人，快樂地活著就好。」

Joe也向王思佳喊話，「你不需要道歉。當我選擇了你，我也選擇了這樣的生活，還有跟你一起面對的一切。好日子、難過的日子，我都在。我有你，你也有我。」

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