全恩菲主動要求解除合約 經紀公司證實「已離台」

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕近年多位韓籍啦啦隊女孩來台發展，而一度被傳將來台發展的起亞虎人氣成員全恩菲卻不見身影，她日前在社群發文向粉絲致歉，表示沒辦法馬上見到大家，被外界解讀是簽約球團卡關。對此，全恩菲在台灣所屬的經紀公司一選娛樂透露，她主動要求解約，目前已回韓國。

全恩菲已解約離開台灣。（翻攝自IG）

據《NOWNEWS》報導，一選娛樂指出，「全恩菲因個人因素，主動要求提出解除與台灣經紀公司一選的合約。」雙方在友好狀態下協議終止合作關係，尊重對方決定，並誠摯祝福她未來發展順利。

請繼續往下閱讀...

事件回顧：全恩菲恐暫停來台計畫 感動致謝台灣球迷：不用擔心！

全恩菲日前在IG發文，「雖然我哭著笑著掙扎著，但我很開心」，讓粉絲相當擔憂其身心狀況。據傳，她過去太頻繁表露出負面情緒，並曾做出偏激舉動，導致台灣球團計畫喊卡，因考慮多方問題所以不敢簽約，目前仍在觀望階段。

雖然此事尚未證實，全恩菲也在4日用中文發文寫道，「雖我也想快點見到大家，但是沒能告訴大家想要的消息，很抱歉！雖然不是馬上，但是好像會有見面的機會。感謝大家的等待、喜愛和擔心，被臺灣人的溫暖感動了。」她也透露，自己目前正在學習中文，身體很健康，希望粉絲不用過於擔心。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法