晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

全恩菲主動要求解除合約 經紀公司證實「已離台」

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕近年多位韓籍啦啦隊女孩來台發展，而一度被傳將來台發展的起亞虎人氣成員全恩菲卻不見身影，她日前在社群發文向粉絲致歉，表示沒辦法馬上見到大家，被外界解讀是簽約球團卡關。對此，全恩菲在台灣所屬的經紀公司一選娛樂透露，她主動要求解約，目前已回韓國。

全恩菲已解約離開台灣。（翻攝自IG）全恩菲已解約離開台灣。（翻攝自IG）

據《NOWNEWS》報導，一選娛樂指出，全恩菲因個人因素，主動要求提出解除與台灣經紀公司一選的合約。」雙方在友好狀態下協議終止合作關係，尊重對方決定，並誠摯祝福她未來發展順利

事件回顧：全恩菲恐暫停來台計畫 感動致謝台灣球迷：不用擔心！

全恩菲日前在IG發文，「雖然我哭著笑著掙扎著，但我很開心」，讓粉絲相當擔憂其身心狀況。據傳，她過去太頻繁表露出負面情緒，並曾做出偏激舉動，導致台灣球團計畫喊卡，因考慮多方問題所以不敢簽約，目前仍在觀望階段。

雖然此事尚未證實，全恩菲也在4日用中文發文寫道，「雖我也想快點見到大家，但是沒能告訴大家想要的消息，很抱歉！雖然不是馬上，但是好像會有見面的機會。感謝大家的等待、喜愛和擔心，被臺灣人的溫暖感動了。」她也透露，自己目前正在學習中文，身體很健康，希望粉絲不用過於擔心。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中