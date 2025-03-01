方大同驟逝！陶晶瑩悲痛公開「最後對話」：全家都哭了

陶晶瑩（左）曝光與方大同的最後對話。（翻攝自臉書，資料照）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕金曲歌王方大同今（1）驚傳噩耗，經紀公司「賦音樂」發聲明證實，他不敵病魔離世，享年41歲，消息震驚外界。對此，知名主持人陶晶瑩也不捨發文追悼。

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陶晶瑩在Threads發文透露，「我們全家都愛聽方大同的歌」，孩子從小就喜歡！記得在香港沙田他的錄音室錄音時，他耐心地為自己試不同的麥克風、一支又一支地介紹廠牌、價格和特色。」提到先前一家人到香港時，對方更貼心準備電玩給孩子。

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陶晶瑩表示，前陣子聽聞方大同身體微恙，就傳訊關心對方，「他還說有進步，努力中⋯⋯剛剛看到各大媒體的消息，我們一家人都哭了⋯⋯我們愛他，心疼，萬般不捨！朋友，一路好走。」字裡行間表達出滿滿悲痛心情。

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