方大同在上月21日離世,享年41歲。(資料照,記者王文麟攝)

〔記者陽昕翰/台北報導〕金曲歌王方大同不幸在上月21日離世,享年41歲,他生前曾傳緋聞的薛凱琪22日在海口音樂節開唱,當時新歌《半路》突然淚崩,歌迷猜想她可能早知好友離世的噩耗。

薛凱琪上月在音樂節露面淚崩。(翻攝微博)

方大同經紀公司證實死訊,薛凱琪目前低調尚未發聲,而她上月在海口音樂節表演,時間正是方大同過世的隔天,當天她唱到一半落淚,還鼓勵歌迷不要放棄自己,「我想要跟大家說,就是只要我們還在,其實啊人生的路,永遠是一半,沒有盡頭。」她唱到轉頭拭淚,情緒滿溢令人不捨。

而方大同生前曾簽下的女弟子王詩安,得知他的死訊同樣崩潰,遺憾發聲,「I love you always and forever .」

