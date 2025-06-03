呂秋遠私生子生母遭容貌攻擊 女作家氣喊：一個巴掌拍不響

律師呂秋遠近期捲入私生子風波。（本報資料照）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂中心／綜合報導〕律師呂秋遠近期捲入私生子風波，上月底發文直指自己遭女方設局，還曬出對話截圖澄清。而孩子生母林沄蓁昨（2日）透過作家H的直播現身回應，情緒激動地喊話：「我要站出來阻止他，繼續招搖撞騙！」雙方各執一詞。風波延燒至今，林沄蓁外貌接連遭網友狠批，對此作家凱薩琳・孔在粉專發文聲援，點出「容貌攻擊」的嚴重性。

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作家凱薩琳・孔在粉專發文聲援，點出「容貌攻擊」的嚴重性。（翻攝自臉書）

凱薩琳・孔以自身經驗為例，表示從一開始出書、自稱「孔劉太太」後，便飽受批評：「又老、又醜、又矮」，甚至被網友毒舌說「孔劉看到我像看到鬼」。她坦言初期曾因此想不開，但如今已能坦然面對。

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凱薩琳・孔強調，愛情不該被長相綁架，「就算大家都覺得我醜，孔劉可能覺得我是漂亮的。」她呼籲大眾別用「她長得不好看」來合理化男方行為，「很多事情一個巴掌拍不響的，長相歸長相、行為歸行為」，並指出愛情成不成，關鍵是天時地利人和，不是一張臉能決定的事。

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