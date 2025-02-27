陳志強肉麻愛妻宣言金句噴發！放閃：妳是我的女媧

陳志強和曾智希結婚2年半，今補辦婚禮。（記者潘少棠攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕陳志強和曾智希結婚2年半，今補辦婚禮，下午證婚儀式在伴娘勇兔、王宇婕、林萱瑜與伴郎謝承均、張天霖等人陪伴下，完成交換戒指與互訴誓言，陳志強的誓言相當有記憶點，他稱曾智希是他的女媧，甜蜜喊話：「你說我是你的天，但我想說曾智希妳才是我的女媧，因為沒有你，我這片天永遠會缺一個洞。」還效仿蕭敬騰喊老婆的橋段，在儀式上大喊：「曾智希，你是我的老婆！」

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曾智希很感謝2人從交往至今，陳志強給她滿滿的安全感，「沒有自信的時候，你就告訴我說『我可以的』，然後在我被別人欺負的時候，你會跳出來替我擋下這些風雨。」還表示：「我的天塌下來不是由你撐著，因為你就是我的天，我的天永遠不會塌。」

曾智希很感謝陳志強給她滿滿的安全感。（記者潘少棠攝）

陳志強很呼應曾智希話語中的「天」，表示曾智希總是給他滿滿的自信，並稱曾智希才是我的女媧，他說：「你說我是你的天，但我想說曾智希你才是我的女媧，因為沒有你，我這片天永遠會缺一個洞。我會照顧你一輩子、愛你一輩子，因為曾智希，你是我的老婆。」

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謝承均負責遞誓言卡，林萱瑜則負責遞上戒指。（記者潘少棠攝）

在證婚儀式上，負責遞上誓言卡的謝承均與負責遞上戒指的林萱瑜也直呼好緊張，深怕沒做好這浪漫的工作。下午儀式也有一個催淚又幸福的橋段，就是曾智希爸媽45年前結婚時並未辦婚禮，孝順的曾智希特別在證婚時安排爸媽先走紅毯進場，讓媽媽也有機會一圓年輕時的夢想，明天也正好是爸媽兩人的45周年結婚紀念日，別具意義。

陳志強找來好兄弟「Darren」邱凱偉（右）一起跳火星人布魯諾的《Leave the Door Open》。（記者潘少棠攝）

此外，在婚禮上陳志強還挑選一首自己邊唱邊跳時逗笑老婆的歌，就是「Bruno Mars」火星人布魯諾的《Leave the Door Open》，找來好兄弟「Darren」邱凱偉與王振復在第二次進場時載歌載舞，他準備充足、信心滿滿，還喊話兩兄弟別扯後腿、要好好跳。

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