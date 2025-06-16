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出國追星結果「丟了婚姻」？網一面倒支持入坑

BTS將迎接全員退伍，在全世界有不少粉絲。（翻攝自X）BTS將迎接全員退伍，在全世界有不少粉絲。（翻攝自X）

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕世上追星粉絲不計其數，加上韓流文化盛行，不只台灣，在全世界都有影響力！近來有網友在Threads發文，提到結婚12年，年齡4字頭的太太去年喜歡上韓團，卻因愛上追星，導致家中旅遊資金不足，心生離婚念頭。

作者提到太太為了看演唱會，一年飛出去兩三次，周邊手燈毫不手軟，雖然強調家務事都有顧好，卻讓家庭出國的資金不足，於是忍不住發文詢問廣大網友，究竟「有太太也在追星的先生該如何勸阻，或是該結束這段婚姻？」

BTS將迎接全員退伍，在全世界有不少粉絲。（翻攝自X）BTS將迎接全員退伍，在全世界有不少粉絲。（翻攝自X）

該文引來眾多網友留言，幾乎一面倒高舉追星牌，直說「到老都要過每天看帥哥看演唱會的日子」、「想當最潮單身女子，也不想當處處受限制的妻子」，也有網友狂酸「想離婚就牽拖老婆追星，討厭看到老婆追求快樂」。

也有網友理性分析，「原Po一開始說要勸阻、有罪惡感，代表心裡早有偏見」、「文字充滿父權思想和次文化、年齡歧視」、「追星和年齡毫無關係」、「若要分擔家務，應該跟太太好好協調好就好」、「追星可以讓自己開心，不行的理由是什麼？為何一定要以家庭為重心」、「看起來都在釣同溫層來說服你太太」。

此外，也有人分享今年38歲，3年前才開始追星，愛上韓團「BTS」後，漸漸重新找回人生意義，直言「很慶幸我老公非常支持我追星，他認為老婆不再憂鬱，眼裡有光芒是最好的事情。」

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