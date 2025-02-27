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找「二度離婚張兆志」當證婚主持人！陳志強喊話：到時候可以罵我

陳志強和曾智希今補辦婚禮。（記者潘少棠攝）陳志強和曾智希今補辦婚禮。（記者潘少棠攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕陳志強和曾智希結婚2年半，今補辦婚禮，伴娘找來勇兔、王宇婕、林萱瑜等人，伴郎則是謝承均、張天霖等人，而證婚儀式由張兆志主持，陳志強不避諱伴郎、伴娘已婚，也不介意張兆志二度離婚，他說：「離婚就離婚，離婚不見得是壞事，但我們不管怎樣是絕對不會離婚！」

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他甚至作勢拿大聲公喊話，重複「我不可能會離婚」7個字，自嘲若有天真的離婚，要媒體不斷播放這段影片，大做文章，讓網友可以大罵他「男人的嘴、騙人的鬼」，接著小小聲吐槽好友：「當初張兆志也有這樣講嗎？沒有吧！」講完後依舊感謝好友義氣相挺，反差感讓大家哈哈大笑。

婚禮現場眾星雲集，圖為伴郎、伴娘團。（記者潘少棠攝）婚禮現場眾星雲集，圖為伴郎、伴娘團。（記者潘少棠攝）

陳志強入行多年，曾和台巴混血名模Liz、名模錢帥君交往過，婚禮上是否有前任男、女友桌？陳志強自認是「倒數第二任男友」，前女友都有家庭，擔心約她們來，不尊重對方的老公，但他找了戲裡女友王宇婕、勇兔當伴娘，曾智希則找戲裡前男友謝承均當伴郎，只是她不小心口誤說：「仔哥（謝承均）是我伴娘！」讓現場一陣傻眼。

陳志強和曾智希今補辦婚禮。（記者潘少棠攝）陳志強和曾智希今補辦婚禮。（記者潘少棠攝）

陳志強還透露曾智希因為婚禮壓力太大，導致結膜炎，沒想到換來曾智希的告白，她對老公甜蜜喊：「我一開始滿擔心的，好險有你幫我解決這一切！」至於如何「犒賞」老公的貼心？

曾智希直呼：「他跟我在一起就已經是上天給的恩惠。」陳志強聽聞後立即打蛇隨棍上，戲劇化回應：「我已經得到我全天下最想要得到的東西了。」

陳志強和曾智希甜蜜擁吻。（記者潘少棠攝）陳志強和曾智希甜蜜擁吻。（記者潘少棠攝）

此外，問及蜜月旅行，夫妻倆倒是難得意見不統一，陳志強認為之前到日本滑雪、泰國度假都是蜜月，曾智希卻認為到歐美國家才是蜜月，還點名要去馬爾地夫，讓陳志強哀嚎：「再賣一張台積電吧！」

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