知足了！父用周董票換五月天票助追星 小五迷畢典感人一幕成功召喚阿信

〔記者陳慧玲／台北報導〕五月天歌迷年齡層很廣，有小小五迷，也有銀髮族粉絲，近期畢業季，他們的歌曲更常出現在不同校園裡，帶給應屆畢業生很多啟發和感動。

這兩天有位李姓小五迷在社群分享她國小畢業典禮上和同學們以揚琴演奏五月天《知足》的影片，內容感人，吸引超過19萬人瀏覽，小妹妹談到：「同學跟老師知道我喜歡五月天，所以畢業典禮揚琴老師幫忙編了《知足》，謝謝同學們跟我一起表演。」

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五月天忙於巡演，阿信（右）還是不忘向小五迷送上畢業祝福。（相信音樂提供）

開心畢業的小五迷李同學也在社群提到：「能許願收到阿信的畢業祝福嗎？」儘管五月天目前正在忙於巡演，但阿信被小五迷的熱情成功「召喚」了。

阿信親自回應李小妹妹：「我看到了，也聽到了，畢業快樂！」還放上鼓掌的圖案，給小五迷很大的鼓勵。李同學很開心，也告訴阿信之後將去大巨蛋看五月天演唱會。

提起這位小五迷的追星，爸媽是最佳後盾，爸爸曾透露，去年以周杰倫12月初大巨蛋門票換到五月天今年1月1日在桃園棒球場的門票，就是希望在新年的第一天能把女兒送上「點歌區」，可惜當時沒有機會被五月天點到，但這次小五迷透過畢典上她和同學的感人表演影片，得到阿信的親自祝福，一定更「知足」了。

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