報仇館長！王浩宇自費投放「維尼老婆廣告」 成效出爐

王浩宇自費投放館長「維尼老婆」廣告。（翻攝自Threads）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅「館長」陳之漢結束6天5夜的上海之旅，這趟旅程讓他受到外界矚目，他彷彿「劉姥姥進大觀園」，不斷誇讚各種設施進步。對此，前桃園市議員、名嘴王浩宇想出一招，自費投放「維尼老婆」廣告，引起熱議，如今成效出爐！

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館長在這趟上海之旅中，不斷誇讚當地設施進步，並多次貶低台灣，讓不少網友看不下去，於是王浩宇想出一招反制。他發現小粉紅會翻牆到YouTube觀看館長直播，因此自費投放廣告，內容則是館長過去大罵習近平，並聲稱要打他老婆屁股的影片。

王浩宇公布廣告成效。（資料照）

隨著館長的上海之旅結束，王浩宇15日公布廣告成效，自曝花費新台幣3萬4000千元，獲得90萬次曝光數，用戶平均觀看3分11秒。此舉掀起熱議，儘管有不少罵聲，但他仍表示：「小草氣炸了！代表我的策略是成功的。」

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