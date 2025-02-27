陳志強賣3張台積電辦婚禮！甜蜜告白曾智希：想當她的護國神山

陳志強和曾智希結婚2年半，今補辦婚禮。（記者潘少棠攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕陳志強和曾智希結婚2年半，今補辦婚禮，席開53桌，賓客亮眼宛如金鐘獎典禮。陳志強主導婚禮細節，一手包辦所有婚禮繁瑣事，霸氣對老婆說：｢妳只要漂漂亮亮的就好，其他交給我！」被問婚禮花費，他豪氣喊：「賣掉三張台積電圓婚禮夢！」看來花費超過300萬，他幽默稱自己沒賣鴻海或其他股票的原因：「因為我想當她的護國神山。」

陳志強和曾智希結婚2年半，今補辦婚禮。（記者潘少棠攝）

曾智希聽聞後，也用股票方式甜蜜回老公，她說：「我覺得我有壓對績優股，潛力看漲的時候我就把你定下來。」

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陳志強和曾智希的甜蜜日子離不開台灣人熱愛的諧音哏，曾智希透露陳志強很浪漫，去年520，也就是意味「我愛你」當天，陳志強說要帶曾智希出去走走，走著走著就帶她走到飯店，讓她看婚宴場地，曾智希直呼：「選在這天告訴我要舉辦婚禮，真的很浪漫、很驚喜。」陳志強補充，2人對戒是9月20日去挑對戒，因為當天是「就愛你」諧音哏。

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另外，陳志強媽媽2022年4月癌逝，他在媽媽安寧時跟她說，「將來婚禮上一定要有媽媽的位置」，所以主桌有個位子是他特別留給媽媽，上面放了一朵康乃馨，陳志強感性說：｢媽媽也到了我的婚禮現場，沒缺席。｣

陳志強和曾智希結婚2年半，今補辦婚禮。（記者潘少棠攝）

他們的伴娘包括勇兔、王宇婕、林萱瑜，伴郎有謝承均、張天霖等人，下午儀式有個催淚橋段，就是曾智希爸媽45年前結婚時並未辦婚禮，曾智希特別在證婚時安排爸媽先走紅毯進場，讓媽媽一圓年輕時的夢想，明天也正好是爸媽兩人的45周年結婚紀念日，更是別具意義。

伴娘包括勇兔、王宇婕、林萱瑜，伴郎有謝承均、張天霖等人。（記者潘少棠攝）

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