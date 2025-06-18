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娛樂 電視

李珠珢淚灑球場「返韓休息」 球團鬆口內情回應了

〔記者林欣穎／台北報導〕韓籍啦啦隊女神李珠珢昨（17）日在新莊球場應援時突情緒潰堤，在第2局結束後當場爆哭，畫面引發球迷熱議，富邦事後回應透露李珠珢當天身體不適，不過隨即引發網友猜測她哭與之前穿「起亞虎球衣」有關，富邦育樂稍早也回應記者透露李珠珢近況。

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李珠珢應援淚崩「內幕瘋傳」！爆與穿起亞虎球衣有關

富邦韓籍啦啦隊女神李珠珢。（記者王藝菘攝）富邦韓籍啦啦隊女神李珠珢。（記者王藝菘攝）

李珠珢昨應援落淚畫面引起網友熱論，網友猜測背後原因可能與她上周日在大巨蛋穿韓職起亞老虎球衣有關，李珠珢今年除了加盟富邦外，韓職則加入LG雙子隊，上週日富邦在台北大巨蛋舉行系列賽的最終戰，邀請到起亞虎的啦啦隊來台應援，眼看昔日隊友朴星垠就要離台，李珠珢顯得相當不捨，當時向球迷借了起亞虎球衣披上與對方合影，未料此舉引發韓國球迷不滿，認為她不應該穿敵隊衣服。

對於外界傳聞與李珠珢近況，富邦育樂表示，昨晚珠珢應援時身體略不適，但仍盡力應援陪伴粉絲到最後，感謝大家對珠珢的關心，今天已結束此次應援行程返國休息。「對於外界的各種討論與揣測，更希望大家對珠珢及所有辛苦的悍將應援團隊成員，能多一份體諒與尊重。」也盼大家給予更多正面的鼓勵。

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