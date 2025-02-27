曾國城參加婚禮遲到1小時 曝「3600包不出手」：連簽禮金簿都沒資格

曾國城今日出席陳志強、曾智希婚宴。（記者潘少棠攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕曾國城今（27日）出席陳志強、曾智希婚宴，他因錄節目的關係，遲到1小時才到場，受訪聊及吳宗憲包了6位數的紅包，被問有無包得更多，他先是哇了一聲，之後尷尬笑說：「他出手比較闊綽，我們量力而為就好。」他也強調紅包有5位數。

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陳志強、曾智希今日舉辦婚宴。（記者潘少棠攝）

曾國城強調給新人的紅包有5位數。（記者潘少棠攝）

對於遲到，曾國城自嘲：「人家都在二進，我才抵達。」聊起和陳志強的淵源，他說一路看著陳志強從模特兒到通告藝人再轉戰當演員，感慨說：「看著他穩定，找到共度下半輩子的人，今天完美了。」他也大讚新娘曾智希：「是人美心善的代表。」

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吳宗憲包了6位數紅包給新人。（記者潘少棠攝）

談及紅包數字，曾國城陷入沉思，被提醒吳宗憲包了6位數，他嘴角微微顫抖說：「他出手比較闊綽，我們量力而為啦！但也有5位數。我包3600誰受得了，連簽名都沒資格，拿個便當就可以走。」他自曝有幫羅時豐代包，暗示羅時豐包得比他還少，引起眾人大笑。

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