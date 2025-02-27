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娛樂 最新消息

吳宗憲現身談小優、黃子佼 放話：如果他復出我退演藝圈

吳宗憲（圖）今出席陳志強、曾智希婚禮。（記者潘少棠攝）吳宗憲（圖）今出席陳志強、曾智希婚禮。（記者潘少棠攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕吳宗憲今（27日）出席了陳志強、曾智希婚禮，談起紅包數字，他笑開懷說：「絕對是滿多的！雖然新郎不是我。」透露一定有超過6位數，表示要爭取全場最大包，倘若發現不是最大包，要請助理加碼，誓言要當第一名。

陳志強、曾智希今天補辦婚禮，邀來許多藝人嘉賓。（記者潘少棠攝）陳志強、曾智希今天補辦婚禮，邀來許多藝人嘉賓。（記者潘少棠攝）

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吳宗憲提及近來演藝圈鬧得沸沸揚揚的「小優大嘴巴事件」，他直言：「希望小優沒事。」並稱稍早有和小優傳訊息，不忘調侃：「因為她沒有受邀，可能怕她在現場大嘴巴。」

吳宗憲有收到其他藝人抱怨小優。（記者潘少棠攝）吳宗憲有收到其他藝人抱怨小優。（記者潘少棠攝）

吳宗憲提到，因為收到其他藝人抱怨小優，「我這個人實事求事，徹查了一遍，果然有講了這個事。」他也在參加婚禮前，打電給給宋羽葤，經溝通之後，確定對方會撤掉對小優的提告，「這件事就讓它息事寧人，謝謝羽葤非常大度。」

吳宗憲也請小優和所有的當事人道歉，也要她好好沉靜，他直言：「小優的死路是自找的，妳今天要大澈大悟，演藝圈還是會接受妳的，沒有問題，歡迎小優繼續上憲哥的節目。」透露玥熹（夏乙薇）因為被小優在外造謠，得了恐慌症，講話不斷結巴，他發豪話說：「爛貨已經去除掉了」、「台灣演藝圈從此乾淨了」。

提到黃子佼，吳宗憲憤恨不平。（記者潘少棠攝）提到黃子佼，吳宗憲憤恨不平。（記者潘少棠攝）

提到黃子佼，吳宗憲憤恨不平說：「繼黃子佼、小優之後，演藝圈不再有這種，在背後亂放話的惡習，有我在，就不允許有這樣的事。」他也放話說：「海水退了我才知道我穿兩條牛仔，黃子佼就是個脫褲男，還想重回藝能界，你進入我就離開，一山難容這兩類人。」

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