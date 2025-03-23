金秀賢被公司害慘 「雙金事件」公關危機處理出問題

因經紀公司GoldMedalist處理危機不當，金秀賢從「國民男神」寶座跌落。（翻攝自X）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕韓星金秀賢近期深陷與已故女星金賽綸戀愛時，女方未成年，之後又爆出討債爭議，成為輿論熱烈議論焦點。隨著自媒體YouTube頻道《橫豎研究所》（以下簡稱：橫豎研）聯合金賽綸遺屬連環爆料，前娛樂記者兼YouTuber李鎮浩也加入戰局，金秀賢公司GoldMedalist雖然數度發出聲明，很明顯難挽回頹勢，金秀賢本人至今仍未對此事親自發聲，堪稱出道17年以來最大危機。

《橫豎研》拿出金賽綸（左）與金秀賢親密照片，金秀賢才緊急改口認愛。（翻攝自YouTube）

金秀賢經紀公司GoldMedalist從一開始就錯了，2024年3月24日金賽綸在社群平台上公布了自己和金秀賢貼臉照片，雖然很快就刪除了，但經紀公司強硬否認，更反咬金賽綸「戀愛傳聞毫無根據、無法得知她的意圖」。之後《橫豎研》與金賽綸遺屬聯手，此時GoldMedalist仍不斷否認，引發《橫豎研》公布許多金秀賢與金賽綸交往證據，金秀賢公司只能承認兩人的確談過戀愛，但強調交往當時金賽綸已成年。外界因金秀賢公司改口行為失去信任感，導致之後在說什麼，大眾心中仍存疑，金秀賢「國民男神」形象也變成「戀童癖」。

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GoldMedalist不斷拿出證據爆料，讓外界更覺得金秀賢說法反覆。（翻攝自YouTube）

GoldMedalist的做法讓外界覺得金秀賢是個「說謊的人」，更造成外界更傾向相信《橫豎研》的說法，儘管有很多地方不太合理，但是金秀賢說法前後不一，讓人分不清他倒底哪一句話才是真的？另外，GoldMedalist對於大眾好奇的問題始終沒有給出清楚、詳細的解釋，例如金賽綸酒駕事件過後，公司發送存證信函給她，雖然公司說這只是「形式」，但金賽綸收到存證信函後的表現，讓人懷疑，公司真的有好好跟金賽綸說明「要還錢」、「不還錢」？

《橫豎研》主播金世義在節目中不斷抨擊金秀賢沒說實話。（翻攝自YouTube）

前娛樂記者、YouTuber李鎮浩。（翻攝自YouTube）

進入媒體輿論戰後，GoldMedalist、李鎮浩、《橫豎研》與金賽綸遺屬各說各話，也各自爆料，當《橫豎研》拿出照片等證據時，GoldMedalist竟然拿不出東西，只能質疑爆料者是否真為「金賽綸姨母」，導致最後金秀賢下半身失蹤照片被公布，廠商、品牌紛紛與金秀賢切割。

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《橫豎研》公開所謂「金秀賢下半身失蹤照」帶給金秀賢很大的打擊。（翻攝自YouTube）

GoldMedalist處理危機的手法粗糙，已經不是第一次了，2022年5月金賽綸酒駕撞毀變壓器，導致區域停電4.5小時、無法使用信用卡，當時金賽綸拒絕現場酒測，還要到醫院抽血檢驗，檢驗結果酒精濃度的確超標，公司不急著要金賽綸出面道歉，還是官腔官調的說：已進行抽血檢驗。此舉讓外界對金賽綸酒駕行為更難忍受；徐睿知的醜聞也是，明明知道外界說的不是事實，但為了掩蓋某些事情，故意讓自己公司演員被攻擊，也讓人看不透。

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