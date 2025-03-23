22歲女偶像偷拍AV被抓到！爸爸氣炸要她「馬上辭退」

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕22歲日本AV女優逢澤美優擁有亮麗外型，以及F級傲人身材，深受老司機喜愛；她12歲時就以偶像團體出道，於2018年畢業，不過沒有因此淡出螢光幕，而是轉戰暗黑界，沒想到她的抉擇並沒有讓父親知道，如今還被抓包，甚至要求辭退工作。

逢澤美優瞞著父親進軍暗黑界。（翻攝自X）

逢澤美優昨（22日）於X發文表示，在開始拍攝AV之前，她有先說服母親，但決定成功賺到錢後，再告知父親。不料，她的父親提前抓包此事，且感到非常生氣，要求她立刻退出暗黑界。對此，她認為，「如果在沒有成功的情況下退出，那才是最丟臉的，所以我不會退出的！我會全力以赴面對這一切。」

逢澤美優感嘆，「在這個世界，即使努力朝著更高的目標努力，還是無法被理解，這真的很悲傷」，坦言自己身處AV產業，面對其他人的不理解都覺得理所當然，但她沒有因此放棄，並自我勉勵，「從小就被告知無論做什麼都要成為第一名，所以我一直都是抱著這個心態在努力。」

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