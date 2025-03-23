22歲女偶像偷拍AV被抓到！爸爸氣炸要她「馬上辭退」
羅子秦／核稿編輯
〔娛樂頻道／綜合報導〕22歲日本AV女優逢澤美優擁有亮麗外型，以及F級傲人身材，深受老司機喜愛；她12歲時就以偶像團體出道，於2018年畢業，不過沒有因此淡出螢光幕，而是轉戰暗黑界，沒想到她的抉擇並沒有讓父親知道，如今還被抓包，甚至要求辭退工作。
逢澤美優瞞著父親進軍暗黑界。（翻攝自X）
逢澤美優昨（22日）於X發文表示，在開始拍攝AV之前，她有先說服母親，但決定成功賺到錢後，再告知父親。不料，她的父親提前抓包此事，且感到非常生氣，要求她立刻退出暗黑界。對此，她認為，「如果在沒有成功的情況下退出，那才是最丟臉的，所以我不會退出的！我會全力以赴面對這一切。」
逢澤美優感嘆，「在這個世界，即使努力朝著更高的目標努力，還是無法被理解，這真的很悲傷」，坦言自己身處AV產業，面對其他人的不理解都覺得理所當然，但她沒有因此放棄，並自我勉勵，「從小就被告知無論做什麼都要成為第一名，所以我一直都是抱著這個心態在努力。」
AVを始める前にママのことは説得してからデビューしたんだけどパパには自分が納得するまで売れてから言おうと思ってたんだけどなんかバレたらしくめちゃくちゃ怒ってるらしい…今すぐ辞めろって言ってるらしいけど売れないで辞めた方が恥ずかしいから辞めないよ＾＾こんなに真面目に本気で向き合って— 逢沢みゆ （@Aizawa_miyu03） March 22, 2025
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