孟耿如《與惡2》演出確定刪減！劇組烙重話：辜負社會對她的信任與善意

孟耿如在《我們與惡的距離2》預告片曾露面。（翻攝自YouTube）

〔記者蕭方綺／台北報導〕黃子佼因「#MeToo」風波以及被查出手握大量未成年性影像，引發喧然大波，他老婆孟耿如日前關閉所有社群，強調黃子佼不會復出，自己也不再公開發表任何訊息，誠心沉潛反省，依然無法止住網友怒火，有諸多網友要求《我們與惡的距離2》劇組仿效宥勝在《Q18量子預言》裡戲份全被刪，否則揚言抵制該戲，對此，《與惡》劇組今做出回應，表示：「目前我們能盡力做的，是在不傷及整部作品及故事的完整性下，對她的演出做出刪減，僅留下必要戲份。」

《與惡》團隊解釋，孟耿如在當初的選角過程中，以自身原生家庭的生命經驗，在兩輪試戲與面談後入選，但劇組重話批評：「未料在她戲分殺青後，黃子佼案件衍生出更嚴重的事證和訴訟，而她後續的回應與處理方式，確實辜負社會對她的信任與善意，這是我們必須承擔的後果。」

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有網友質疑為何不重拍，劇組表示就實務面來看，現階段完全刪除戲份或換角重拍，的確會面臨劇組重組的困境，包括演員、場景、美術等等，這對演員們及劇組的夥伴們，都將造成牽一髮而動全身的影響，因此在不傷及整部作品及故事的完整性下，對她的演出做出刪減，僅留下必要戲份。

此外，劇組也重申這次事件中認知到原先的初衷和理想，可能會模糊了現實與戲劇的界線，對真實受害者帶來新的傷害，「我們深刻反省、誠摯表達歉意，並願意為此承擔大眾批評。未來在創作過程中，亦會保持更謹慎的態度面對每一個製作環節。兒少性剝削是絕對無法被容忍的罪行，我們強烈譴責所有加害者，他們應該接受法律的審判與制裁，我們絕對沒有與其合作的空間。」

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