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娛樂 最新消息

（獨）緬甸強震主播情侶檔意外曝光 三立黃家緯傳回「第一手報導」

緬甸下午發生強烈，三立主播黃家緯（左）和女友、中視主播蔡婷育恰巧在清邁旅遊，2人各自連線報導即時新聞，戀情意外曝光。（黃家緯提供）緬甸下午發生強烈，三立主播黃家緯（左）和女友、中視主播蔡婷育恰巧在清邁旅遊，2人各自連線報導即時新聞，戀情意外曝光。（黃家緯提供）

〔記者林南谷／台北-泰國清邁報導〕緬甸28日下午發生規模7.7強烈地震，震央位於北緯21.93度、東經96.07度，地震深度僅10公里，遠至泰國曼谷和印度都受影響，三立新聞台主播黃家緯目前人正好在泰國清邁度假，激動越洋分享女友是中視新聞主播蔡婷育，「我們在當地前一秒帥美，下一秒趕緊各自連線」，讓主播圈又多了一對情侶檔意外曝光。

緬甸28日下午發生規模7.7強烈地震，泰國也受影響。（歐新社）緬甸28日下午發生規模7.7強烈地震，泰國也受影響。（歐新社）

相關新聞：（獨）三立主播黃家緯清邁度假 新聞魂上身化妝全免了

黃家緯這幾天和女友在清邁甜蜜過兩人世界，他開心公開帥美照，描述當地下午一陣天搖地動，不過兩人在台灣經歷大大小小地震，沒被這場地震震傻，但被飯店人員要求撤離3小時後才准許回房間。

緬甸28日下午發生規模7.7強烈地震，泰國也受影響。（歐新社）緬甸28日下午發生規模7.7強烈地震，泰國也受影響。（歐新社）

根據泰媒報導，曼谷一棟興建中的大樓在地震中遭震垮，傳出目前有43人失蹤，黃家緯說，他所在清邁距離這場地震震央約490公里，「地震當下搖晃劇烈，震度約4級左右。」

泰國受緬甸影響亦發生強震，黃家緯、蔡婷育緊急提供第一手新聞。（路透）泰國受緬甸影響亦發生強震，黃家緯、蔡婷育緊急提供第一手新聞。（路透）

度假碰上地震，黃家緯向記者報平安，並甜滋滋透露女友蔡婷育是中視主播，2人在地震後馬上收起旅遊心情，各自和所屬電視台聯繫，並在各整點新聞即時連線，他說：「這將是我們這一生非常難忘的旅遊經歷。」

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