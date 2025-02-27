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曾智希當人妻肚皮動靜受關注 四寶媽白家綺曝生子秘訣

曾智希與陳志強今補辦婚宴。（記者潘少棠攝）曾智希與陳志強今補辦婚宴。（記者潘少棠攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕曾智希今（27日）與陳志強於台北萬豪酒店補辦婚宴，去年和曾智希合作民視八點檔《愛的榮耀》演員群王滿嬌、王瞳、姚黛瑋、宮美樂、楊皓崴、黃少谷、洪毛、李又汝、吳東諺及白家綺皆盛裝出席，一同見證這場幸福時刻。

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《愛的榮耀》演員群王滿嬌、王瞳、姚黛瑋、宮美樂、楊皓崴、黃少谷、洪毛、李又汝、吳東諺及白家綺都來到現場見證幸福時刻。（記者潘少棠攝）《愛的榮耀》演員群王滿嬌、王瞳、姚黛瑋、宮美樂、楊皓崴、黃少谷、洪毛、李又汝、吳東諺及白家綺都來到現場見證幸福時刻。（記者潘少棠攝）

王滿嬌開心表示，她視曾智希為「孫女」，對於這場人生大事格外感動，直呼：「孫女終於要完成人生最美的婚禮，我一定要到場支持！」王瞳身穿深V辣露事業線，她透露與曾智希合作《愛的榮耀》非常愉快，「非常期待她與陳志強的未來生活，希望他們趕快生寶寶。」

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洪毛幽默送上祝福，祝福曾智希「好『孕』來，未來兒孫滿堂，幸福美滿。」已是四寶媽的白家綺，給出「超生」祝福，笑說：「希望他們能夠超越我們，當五寶爸媽。」問及有無生子秘訣時，她俏皮回：「好好享受過程！」現場氣氛頓時充滿歡笑。

曾智希與陳志強今補辦婚宴。（記者潘少棠攝）曾智希與陳志強今補辦婚宴。（記者潘少棠攝）

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