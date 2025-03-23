移民署下令驅逐 中配小微：在台12年全是不開心回憶

中配「小微」因涉嫌發布武統影片遭廢止居留許可。（翻攝自抖音）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕移民署近日大動作廢止言論涉武統中配「亞亞」、「恩綺」、「小微」等人依親居留許可，其中「小微」多次拍片發聲，指過去12年來在台灣生活「全都是不開心回憶」。

小微日前拍片與另一名即將被驅逐中配恩綺連線抒發心情，更扯的是，2人還發布飲酒乾杯影片，小微表態自己只是一位婦女，嗆聲：「我居然喊一喊台灣是中國的，就能威脅到台灣政府？」說到激動處，她更回憶在台灣生活，12年來從不覺得開心。

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嫁來台灣12年，小微堅稱自己12年來什麼都沒得到，「我在台灣沒有美好的回憶，得到的全部是不開心回憶；如果是你，一直待在一個不開心地方，你會快樂嗎？你能快樂得起來嗎？」更稱自己經營頻道拍片，只是想傳遞快樂的事。

如今因不當言論被驅逐，小微反問：「如果你們在一個傷心的地方，該怎麼讓自己快樂起來？」

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