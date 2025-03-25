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侯佩岑現蹤台灣！投懷中國近況驚人 瀏海掀開「天庭大走光」

〔記者邱奕欽／台北報導〕47歲侯佩岑過往在新聞業獲封「台灣第一美女主播」，後期轉戰演藝圈執掌主持人重擔也闖出一番成就，不過近年來則將事業重心轉往對岸發展，日前更忘情輸誠中國引發台灣網友反彈情緒。沒想到，侯佩岑近日則公開一段現蹤台灣街頭的影片，卻因悄悄後移的髮際線意外被關注及討論。

侯佩岑近日釋出練唱Vlog卻因髮型引起網民們關注。（組合照，翻攝自微博）侯佩岑近日釋出練唱Vlog卻因髮型引起網民們關注。（組合照，翻攝自微博）

侯佩岑於2011年情定證券業高層黃伯俊，結婚13年來將大部分重心放在家庭上，鮮少在台灣公開亮相的她近年逐漸投懷中國市場，不僅轉發中共官媒央視的微博貼文表態輸，還陸續參加當地綜藝實境節目《乘風2025》（《浪姐6》），除了在節目裡公開當年離開主播台原因，還在初舞台上選唱了陳奕迅的歌曲〈我們〉。

不過，已奔赴中國發展的侯佩岑卻於22日釋出長1分多鐘的Vlog，畫面可見她現蹤台灣街頭將去找專業的聲樂老師指導，還忍不住自嘲「幽默行唱將轉型中，真的有在努力！」沒想到，侯佩岑將長髮全往後梳成高馬尾，瀏海一掀開直接讓「天庭大走光」，許多網民見狀都嚇傻並更建議，「不要老紮那麼貼頭皮的髮型了吧？」不過也有人認為「額頭飽滿最適合這種髮型！」

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