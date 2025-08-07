晴時多雲

宮崎葵秘密又當媽！再婚岡田准一「7年生4娃」

張宇嫺／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕宮崎葵在2017年底與岡田准一再婚，兩人結婚7年多，今天（7日）傳出生下第四個孩子，宮崎葵正式升格為四寶媽，且宮崎葵幾乎沒有休產假、育嬰假，很快就回到工作崗位。

宮崎葵傳出又當媽。（翻攝自官網）宮崎葵傳出又當媽。（翻攝自官網）

根據《女性SEVEN》報導，宮崎葵的熟人透露，「其實，宮崎小姐今年生下第四個孩子，不知不覺中已經成為4個孩子的媽媽，美麗依舊沒變，常常帶著4個孩子出去趴趴走。」據廣告公司相關人士透露，宮崎葵一直拍電影、電視以及廣告，幾乎沒有休過產假、育嬰假，盡可能都在工作。

報導指出，就算肚子隆起，宮崎葵也盡可能在拍攝，以健康為優先，不要拍到肚子，如果要拍到全身，也會用服裝或者畫面進行調整。廣告界人士指出，宮崎葵在卸貨後，立刻投入廣告拍攝，「看不出來她才剛生完小孩，以纖細苗條的樣子進入片場。」家事以及育兒，夫妻倆共同承擔，一個載孩子去上學，另一個就接放學，現在已經有4個小孩了，宮崎葵也很安心將育兒這方面交給岡田准一。

