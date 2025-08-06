震驚！韓團As One成員離世享年47歲 丈夫到家發現心碎報警

「As One」成員李珉陳屍家中，先前才上朴寶劍節目。（翻攝自X）

葉姵妤／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓國演藝圈又傳憾事！繼韓劇綠葉宋英奎、音樂人姜麟同日爆死訊後，女子雙人團體As One成員李珉今（6日）突然爆出死亡噩耗，享年47歲；經紀公司表示，李珉的丈夫回家發現後立刻報警，消息令人心碎。

李珉的公司Brand New Music相關人士稍早向韓媒證實，5日晚上，李珉的丈夫下班後發現了她，並火速報警，警方持續調查具體死因；報導稱靈堂尚未設立，等調查結果出來後再做進一步說明。

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李珉於1999年以As One首張專輯《Day By Day》出道，以獨特音色深受歌迷喜愛，特別是2001年推出第二張專輯中的歌曲《천만에요（豈敢）》，與後續曲《원하고 원망하죠（想要又怨恨）》延續人氣。

As One在2017年暫停活動，後於2019年以歌曲《애써（勉強）》重回樂壇，今年2月、6月接連推出《Still My Baby》、《生日快樂》等新曲，持續活躍中。最近李珉登台是KBS 2TV《The Seasons-朴寶劍的Cantabile》。

李珉於2013年與大兩歲、任職上班族的韓籍男子在夏威夷結婚，由於死訊來得突然，她的公司對外表示，在結果（死因）出來之前，請不要進行過多猜測。

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