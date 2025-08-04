（影音）新莊爆拒檢落跑 駕駛遭壓制上銬竟是女藝人

3日深夜在新北市新莊區幸福路，有巡邏警員攔查一台高級名車，女性駕駛卻拒檢並加速逃逸。（翻攝自臉書）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星侯沁潔過去曾演過鄉土劇，在第四台主持旅遊節目、曾客串《意難忘》、《嫁妝》等八點檔，３日深夜爆出拒檢後加速逃逸風波。

《爆料公社公開版》曝光3日深夜在新北市新莊區幸福路，有巡邏警員攔查一輛BMW名車，女性駕駛卻拒檢更加速逃逸，目擊民眾表示：「警員當時持警棍敲打車窗，白色BMW卻加速落跑，警方緊急跟追，最後在新莊中平路82巷口攔下該車。」

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侯沁潔過去曾演過鄉土劇，在第四台主持旅遊節目、客串《意難忘》、《嫁妝》等八點檔。（翻攝自侯沁潔IG）



當時，女駕駛被警方拉下車並壓制上銬，過程全被目擊民眾拍下，隨後公開在《爆料公社公開版》，有人肉搜查出該女駕駛身分竟是藝人侯沁潔，目前詳細案情仍待警方進一步調查。目擊民眾還透露警方壓制上銬時，女駕駛不斷吼叫暴怒，情緒非常激動。

相關影片：〈影片取自臉書，如遭移除敬請見諒〉

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