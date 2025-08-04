晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

（影音）新莊爆拒檢落跑 駕駛遭壓制上銬竟是女藝人

3日深夜在新北市新莊區幸福路，有巡邏警員攔查一台高級名車，女性駕駛卻拒檢並加速逃逸。（翻攝自臉書）3日深夜在新北市新莊區幸福路，有巡邏警員攔查一台高級名車，女性駕駛卻拒檢並加速逃逸。（翻攝自臉書）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星侯沁潔過去曾演過鄉土劇，在第四台主持旅遊節目、曾客串《意難忘》、《嫁妝》等八點檔，３日深夜爆出拒檢後加速逃逸風波。

《爆料公社公開版》曝光3日深夜在新北市新莊區幸福路，有巡邏警員攔查一輛BMW名車，女性駕駛卻拒檢更加速逃逸，目擊民眾表示：「警員當時持警棍敲打車窗，白色BMW卻加速落跑，警方緊急跟追，最後在新莊中平路82巷口攔下該車。」

（影音）新莊爆拒檢落跑 駕駛遭壓制上銬竟是女藝人侯沁潔過去曾演過鄉土劇，在第四台主持旅遊節目、客串《意難忘》、《嫁妝》等八點檔。（翻攝自侯沁潔IG）

當時，女駕駛被警方拉下車並壓制上銬，過程全被目擊民眾拍下，隨後公開在《爆料公社公開版》，有人肉搜查出該女駕駛身分竟是藝人侯沁潔，目前詳細案情仍待警方進一步調查。目擊民眾還透露警方壓制上銬時，女駕駛不斷吼叫暴怒，情緒非常激動。

相關影片：〈影片取自臉書，如遭移除敬請見諒〉

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中