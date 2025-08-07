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沈玉琳罹血癌！醫界揭「發病關鍵主因」 治療方式、存活率曝光

沈玉琳親自證實罹患俗稱血癌的「白血病」。（本報資料照）沈玉琳親自證實罹患俗稱血癌的「白血病」。（本報資料照）

〔記者邱奕欽／台北報導〕「荒謬大師」沈玉琳昨（6日）親自證實罹患俗稱血癌的「白血病」，已因病情緊急住院多日，目前持續接受治療，他透過社群向粉絲喊話「期待笑著回到你們面前」，演藝圈眾星也湧入留言區打氣，場面溫馨感人。不過，「台灣癌症基金會」則說明，血癌初期毫無徵兆，一旦發病就來得「又快又猛」。

沈玉琳上月29日驚傳住進北市三軍總醫院加護病房，他被目擊時面色蠟黃、身形明顯消瘦現身急診室，本身就患有B型肝炎的他，病因眾說紛紜。如今，沈玉琳經醫師診斷確認為罹患血癌，且就醫時已出現多重器官衰竭，所幸目前病情已較入院時穩定，他也強調會積極配合療程，暫別螢光幕靜心養病。

根據「台灣癌症基金會」說明，血癌初期幾乎毫無徵兆，常在病人出現發燒、感染或出血時才被發現，發病時來得又快又猛；此外，血癌與一般癌症不同，無法透過切除腫瘤治療，也無法以早晚期劃分，需仰賴化療、標靶與幹細胞移植等方式控制病情。

醫界指出，血癌成因尚不完全明朗但非絕症，已知與基因突變、輻射暴露、病毒感染、化學物質接觸等因素有關，治療成效則與年齡、分型有關，例如慢性骨髓性白血病經治療10年存活率可達92％。目前沈玉琳暫時淡出工作，他也透過社群感性喊話「我們後會有期」，盼望再度笑著與粉絲見面。

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