藝人侯沁潔開豪車拒檢逃逸 曾爆搭機抽菸

侯沁潔2023年12月跟團出國旅遊，被爆在飛機上抽菸。（翻攝自IG）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星侯沁潔曾演過鄉土劇，在第四台主持旅遊節目、客串《意難忘》、《嫁妝》等八點檔，在《爆料公社公開版》被抖出3日深夜於新北市新莊區幸福路駕駛BMW名車拒檢並加速逃逸，最後遭警方拉下車並壓制上銬，而侯沁潔過去爭議也被翻出。

今年5月15日，侯沁潔在臉書指控在新北市遭20多名員警圍毆，險「死在派出所裡」，翌日林口警分局表示，侯沁潔前一晚上門報案但語焉不詳、沒有證據無法受理，她不甘願持手機在派出所駐地內錄影，因涉妨害公務，所以才會將她制伏法辦。

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3日深夜在新北市新莊區幸福路，有巡邏警員攔查一台高級名車，女性駕駛卻拒檢並加速逃逸，經查該女子就是藝人侯沁潔。（翻攝自臉書）

當時侯沁潔被拒後，竟拿出手機對著派出所駐地內部錄影，警方明示辦公區不能錄影，此舉已涉犯「妨害公務」，侯沁潔為此與警方大吵，警方無奈只能將她制伏，並依規定移送新北地檢署複訊。

2023年12月，侯沁潔跟團出國旅遊，遭同行團員控訴各種脫軌行徑，甚至在飛機上抽菸，事件曝光後，她發文回應「機上抽菸」爭議，強調「我就是獨一無二，不要只拿香菸做文章，我沒有在機上抽菸，所以我才能平安回台灣，我難得可以出國旅遊，吃瓜的人多，但不吃瓜的人更多…我不犯法，我有屬於自己的自由！」

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